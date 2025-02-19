Белорусским предпринимателям предложили кредиты под 8%. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.02.2025 11:39 , Обновлено: 19.02.2025

Телеграм-канал Витебского облисполкома сообщил о возможности для малого и среднего бизнеса в регионах Беларуси получить льготные кредиты на развитие. Ставка по таким кредитам — всего 8% годовых (а для аграрных районов — 6,5%).

Выгодные условия предложила программа «Региональная инициатива». Чтобы получить кредит, нужно, чтобы бизнес-проект соответствовал нескольким критериям:

Был выгодным и реалистичным.

Был включён в специальный перечень «Региональная инициатива».

Реализовывался в регионах. Областные центры, Минск и прилегающие к ним районы в программе не участвуют.

На что можно взять кредит? На любые цели, связанные с развитием бизнеса. На какой срок? Максимум на 15 лет, но не дольше, чем окупится проект.

Кредиты выдаются только в белорусских рублях.

Заявки на включение в перечень нужно подавать на сайте программы.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о ещё одной программе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Получить в кредит можно 1 миллион рублей.

Белорусам предложили кредиты на 1 миллион рублей под льготный процент. На что?