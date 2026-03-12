Белорусским аграриям придётся пересевать до 10% озимых - Минсельхозпрод

Опубликовано: 12.03.2026 09:39 , Обновлено: 12.03.2026

Белорусским аграриям придётся пересевать до 10% озимых культур. Такова предварительная оценка состояния посевов к концу зимнего периода, озвученная Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпродом).

Гибель части озимых посевов после зимы - это норма, которую всегда учитывают аграрии и поэтому закладывают часть семян на пересев. Несмотря на то, что эта зима выдалась куда суровее, чем в последние годы, ситуация с перезимовавшими озимыми в целом соответствует многолетним наблюдениям, констатировали в профильном ведомстве.

Однако на отдельных участках показатели всё же оказались существенно выше допустимой нормы в 5%. Как сообщил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, промежуточный мониторинг рисовал довольно тревожную картину в Брестской области и особенно Витебской областях - до 8% гибели озимых.

Однако последние данные специалистов (окончательный мониторинг ещё не завершён) показывают, что в Брестской области повреждения озимых в реальности оказались в пределах нормы, около 2,5-3%. Проблемы выявлены по отдельным полям рапса - до 10% потерь. По Витебской и Могилевской областям точные цифры будут чуть позже, поскольку там на полях ещё не сошёл снег - толщина снежного покрова держится на уровне 10-15 см, передало агентство БЕЛТА

Пострадавшие от мороза участки полей аграриям придётся пересевать, но на это сельхозпредприятия заранее заложили дополнительный посевной материал, заверили в ведомстве.

Кстати, отказываться от озимых посевов даже в северных регионах страны Минсельхозпрод не планирует, несмотря на то, что при таком подходе приходится закладывать дополнительные убытки на пересев культуры. Как пояснил Лешик, потенциал озимого рапса гораздо выше, чем ярового, а сокращать неизбежные потери специалисты предлагают за счёт строгого соблюдения технологии, которая может отличаться для различных регионов.