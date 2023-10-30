Белорусский "СберБанк" ввел ограничения на СМС-оповещение для клиентов. Кого коснется?

Опубликовано: 30.10.2023 16:14 , Обновлено: 30.10.2023

Белорусский "СберБанк" сообщил 30 октября о том, что с 01 декабря этого года заменит для своих клиентов по зарплатным пакетам «Классический» и «Статусный» услугу СМС-оповещение, ограничив ее использование.

“Вместо услуги «SMS-оповещение» без ограничения (т.е. «SMS-оповещение» по всем операциям) будет предоставляться услуга «SMS-оповещение» с ограничением суммы операций (т.е. «SMS-оповещение» по операциям на сумму от 60 белорусских рублей)”, - “обрадовали” в банке белорусов.

В банке успокоили белорусов, рассказав, что т них ничего не зависит, ничего делать не нужно, а услуга будет “переподключена автоматически”.

Ранее Телеграф сообщил, что “СберБанк” (Беларусь) 26 октября напомнил клиентам, что воспользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Моцная картка» возможно только до 30 ноября 2023.

СберБанк напомнил о прекращении действия «Моцнай карткі»

Планирует ли “Сбербанк” ещё “подарки” для клиентов к Новому году, скоро узнаем. Мы следим за сообщениями банка.