Белорусский банк запретил пополнять карточки наличными в 9 городах. Но есть нюанс
В пресс-службе "МТБанка" сообщили, что с 10 июня в 9 отделениях "Белпочты" больше нельзя будет пополнить банковскую карту белорусскими рублями. При этом операции по получению наличных с использованием карточек по-прежнему доступны во всех подразделениях «Белпочты».
Так, с 10 июня операции по пополнению банковской карты “МТБанка” будут недоступны в отделениях “Белпочты”, которые расположены в следующих городах:
- Минск;
- Витебск;
- Брест;
- Могилёв;
- Гродно;
- Гомель;
- Мозырь;
- Бобруйск;
- Барановичи.
При этом в представительстве банка обратили внимание, что в вышеуказанных городах можно пополнить карту наличными белорусскими рублями без взимания комиссии следующими способами:
- в кассах отделений “МТБанка”;
- в пунктах обмена валют “МТБанка”;
- в инфокиосках “МТБанка” (с функцией сash-in);
- в инфокиосках других банков (с функцией сash-in) через ЕРИП по номеру договора об использовании карточки.
В свою очередь платёжная система “Белкарт” объявила о новинке — премиальной карте “Белкарт Максимум”, которая предоставит “абсолютно другой уровень возможностей, привилегий и комфорта”. В пресс-службе сообщили, что вместе с оформлением карты владелец получит систему бонусов, а именно:
- консьерж-сервис;
- услуги в Национальном аэропорту «Минск»;
- трансфер из/в аэропорт со скидкой;
- выгодные предложения в кафе, ресторанах и других сервисах;
- подключение к “Белкарт Pay” для бесконтактной оплаты при помощи смартфона;
- участие в программе лояльности “Сфера Белкарт” и др.
Стоимость оформления такой карты пока не озвучили и лишь предложили следить за новостями платёжной системы “Белкарт”.
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