Белорусский банк запретил пополнять карточки наличными в 9 городах. Но есть нюанс

Опубликовано: 05.06.2024 20:52 , Обновлено: 05.06.2024

В пресс-службе "МТБанка" сообщили, что с 10 июня в 9 отделениях "Белпочты" больше нельзя будет пополнить банковскую карту белорусскими рублями. При этом операции по получению наличных с использованием карточек по-прежнему доступны во всех подразделениях «Белпочты».

Так, с 10 июня операции по пополнению банковской карты “МТБанка” будут недоступны в отделениях “Белпочты”, которые расположены в следующих городах:

Минск; Витебск; Брест; Могилёв; Гродно; Гомель; Мозырь; Бобруйск; Барановичи.

При этом в представительстве банка обратили внимание, что в вышеуказанных городах можно пополнить карту наличными белорусскими рублями без взимания комиссии следующими способами:

в кассах отделений “МТБанка”;

в пунктах обмена валют “МТБанка”;

в инфокиосках “МТБанка” (с функцией сash-in);

в инфокиосках других банков (с функцией сash-in) через ЕРИП по номеру договора об использовании карточки.

В свою очередь платёжная система “Белкарт” объявила о новинке — премиальной карте “Белкарт Максимум”, которая предоставит “абсолютно другой уровень возможностей, привилегий и комфорта”. В пресс-службе сообщили, что вместе с оформлением карты владелец получит систему бонусов, а именно:

консьерж-сервис;

услуги в Национальном аэропорту «Минск»;

трансфер из/в аэропорт со скидкой;

выгодные предложения в кафе, ресторанах и других сервисах;

подключение к “Белкарт Pay” для бесконтактной оплаты при помощи смартфона;

участие в программе лояльности “Сфера Белкарт” и др.

Стоимость оформления такой карты пока не озвучили и лишь предложили следить за новостями платёжной системы “Белкарт”.

Ранее Telegraf.news писал, что с приближением вступительной кампании в белорусских учебных заведениях родители будущих абитуриентов начинают присматриваться к кредитным предложениям банков. Ведь далеко не всем сегодняшним школьникам удастся поступить на бесплатное отделение вуза или ссуза, а выложить всю сумму сразу за академический год под силу далеко не каждой семье. Посмотрели, какие белорусские банки сегодня готовы выдать деньги на обучение будущим студентам, где самые выгодные условия кредитования и какие документы нужно будет принести в банк.

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