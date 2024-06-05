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Белорусский банк запретил пополнять карточки наличными в 9 городах. Но есть нюанс

Белорусский банк запретил пополнять карточки наличными в 9 городах. Но есть нюанс
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В пресс-службе "МТБанка" сообщили, что с 10 июня в 9 отделениях "Белпочты" больше нельзя будет пополнить банковскую карту белорусскими рублями. При этом операции по получению наличных с использованием карточек по-прежнему доступны во всех подразделениях «Белпочты».

Так, с 10 июня операции по пополнению банковской карты “МТБанка” будут недоступны в отделениях “Белпочты”, которые расположены в следующих городах:

  1. Минск;
  2. Витебск;
  3. Брест;
  4. Могилёв;
  5. Гродно;
  6. Гомель;
  7. Мозырь;
  8. Бобруйск;
  9. Барановичи.

При этом в представительстве банка обратили внимание, что в вышеуказанных городах можно пополнить карту наличными белорусскими рублями без взимания комиссии следующими способами:

  • в кассах отделений “МТБанка”;
  • в пунктах обмена валют “МТБанка”;
  • в инфокиосках “МТБанка” (с функцией сash-in);
  • в инфокиосках других банков (с функцией сash-in) через ЕРИП по номеру договора об использовании карточки.

В свою очередь платёжная система “Белкарт” объявила о новинке — премиальной карте “Белкарт Максимум”, которая предоставит “абсолютно другой уровень возможностей, привилегий и комфорта”. В пресс-службе сообщили, что вместе с оформлением карты владелец получит систему бонусов, а именно:

  • консьерж-сервис;
  • услуги в Национальном аэропорту «Минск»;
  • трансфер из/в аэропорт со скидкой;
  • выгодные предложения в кафе, ресторанах и других сервисах;
  • подключение к “Белкарт Pay” для бесконтактной оплаты при помощи смартфона;
  • участие в программе лояльности “Сфера Белкарт” и др.

Стоимость оформления такой карты пока не озвучили и лишь предложили следить за новостями платёжной системы “Белкарт”.

Ранее Telegraf.news писал, что с приближением вступительной кампании в белорусских учебных заведениях родители будущих абитуриентов начинают присматриваться к кредитным предложениям банков. Ведь далеко не всем сегодняшним школьникам удастся поступить на бесплатное отделение вуза или ссуза, а выложить всю сумму сразу за академический год под силу далеко не каждой семье. Посмотрели, какие белорусские банки сегодня готовы выдать деньги на обучение будущим студентам, где самые выгодные условия кредитования и какие документы нужно будет принести в банк.

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