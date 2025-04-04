Белорусский рубль ослаб на торгах ко всем валютам, евро при этом — на трёхнедельном максимуме. А что с долларом?

Опубликовано: 04.04.2025 13:37 , Обновлено: 04.04.2025

Пятничные валютные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) завершились ослаблением белорусского рубля — на этот раз сразу ко всем основным валютам, торгующимся на площадке.

Доллар США (USD) вернулся к медленному росту, прибавив 0,32 копейки (+0,1%) до 3,1293 рубля.

Евро (EUR) продолжил рост, подскочив на 1,66 копейки (+0,49%) и достигнув отметки 3,4104. Это максимальный курс единой европейской валюты за последние три недели.

Российский рубль (RUB) тоже решил сильнее укрепиться. За 100 российских рублей теперь дают 3,6642 белорусских (+0,31 копейки или +0,08%). Этот курс стал для российского рубля максимальным за последние две с лишним недели.

Китайский юань (CNY) также подорожал: +0,2 копейки (+0,05%) до 4,2304 рубля за 10 юаней.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какого курса доллара ждать белорусам в апреле.

По мнению финансового аналитика Александр Козлова, на фоне колебаний российского рубля и геополитики ждать значительных изменений курса доллара в Беларуси не стоит, но возможен его небольшой рост.

«Экономических причин для резкого роста доллара пока нет. Более того, если Центробанк России начнёт снижать ключевую ставку, то и курс доллара в РФ пойдёт вверх: до 90–95 рублей, а может, и выше. В таком случае и у нас курс может подрасти», — озвучил свой прогноз эксперт изданию Onliner.

По видению Козлова, в апреле доллар будет находиться в пределах 3,2–3,35 белорусского рубля. «Всё зависит от внешних факторов, и прежде всего от политики России. Мы в этой системе ведомые, потому что 60% валютной корзины у нас — это российский рубль. Если он укрепляется или слабеет, это отражается и на белорусском рубле», — пояснил финансовый аналитик.

Кроме того, мы рассказывали, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли проанализировало причины, по которым за последние 10 лет доля белорусских товаров на внутреннем рынке снизилась на 12,7%.

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