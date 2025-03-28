Белорусский рубль на торгах укрепился ко всем валютам, кроме одной. С какими курсами ушли белорусы на выходные?
Последние валютные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) перед выходными, прошедшие в пятницу 28 марта, завершились укреплением белорусского рубля по отношению к доллару, евро и китайскому юаню. Единственной валютой, к которой белорусский рубль ослаб, стал российский рубль.
По итогам торгов установились следующие курсы на выходные:
- Доллар США (USD): 3,1176 белорусского рубля (-0,83 копейки / −0,27%). Минимум за 9 дней.
- Евро (EUR): 3,3459 белорусского рубля (-1,41 копейки / −0,42%). Минимум за 9 дней.
- Российский рубль (RUB): 3,6634 белорусского рубля за 100 российских (+0,64 копейки / +0,18%). Максимум за 9 дней.
- Китайский юань (CNY): 4,2147 белорусского рубля за 10 юаней (-1,25 копейки / −0,30%).
Кстати, торги прошли на фоне выступления главы Нацбанка Романа Головченко о нюансах приёма обменниками валюты у белорусов. Он заверил, что ограничений на приём долларов «старого образца», если они не повреждены, нет, и рассказал о межбанковском соглашении, которое должно было сделать требования банков «более лайтовыми».
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