Белорусский Приорбанк сменил логотип

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Опубликовано: 05.11.2024 14:04 , Обновлено: 05.11.2024

Белорусский Приорбанк во вторник, 5 ноября, официально сменил свой логотип. После того, как австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продала свои акции инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, с логотипа убрали общие для всех "дочек" RBI элементы.

Банк решил сохранить привычный для клиентов яркий жёлтый цвет в оформлении логотипа. Однако, теперь он будет представлять собой две параллельные наклонные линии жёлтого или чёрного цветов - стилизованная буква П, но без верхней черты.

Изменение цвета обусловлено фоном - чёрный логотип применяется на жёлтом фоне. Так, например, будут выглядеть новые банковские карты Приорбанка:

“Теперь мы выглядим по-новому, но остаемся такими же, какими вы нас знаете: надежными, инновационными и предоставляющими банковское обслуживание самого высокого уровня”, - говорится в презентации банка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) вышла из состава бенефициарных собственников Приорбанка 20 сентября этого года. Свою долю акций RBI передала инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом в банке заверили, что смена собственника «никак не отразится на деятельности Приорбанка», а также на его «взаимодействии с клиентами и акционерами».

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