Австрийский Raiffeisen Bank продал свою долю в Приорбанке. Что будет со счетами белорусов?

Опубликовано: 20.09.2024 14:46 , Обновлено: 20.09.2024

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в пятницу, 20 сентября, вышла из состава бенефициарных собственников Приорбанка, передав свои акции инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского банка. Узнали, как смена собственника отразится на счетах белорусов.

В Приорбанке заявили, что акционеры решили подписать соглашение с инвестором из ОАЭ, руководствуясь “стратегией банковской группы Raiffeisen Bank International в текущих реалиях”. Сообщается, что официально сделка будет закрыта уже в 4 квартале 2024 года.

При этом в банке заверили, что смена собственника “никак не отразится на деятельности Приорбанка”, а также на его “взаимодействии с клиентами и акционерами”.

“Вы можете быть уверены, что ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным”, - заявили в финансовом учреждении.

В банке пообещали продолжать “работать в привычном режиме” и оставаться “стабильными, надежными и ориентированными на потребности” клиентов.

“Смена собственника — это значимый шаг в нашей истории, но мы уверены, что этот шаг позволит лишь укрепить наши позиции на рынке”, - заявили в банке.

При этом название компании, которая выкупила долю RBI, пока не сообщается.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в феврале этого года стало известно о переговорах Raiffeisen Bank International по поводу продажи своей доли (87,74%) в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях. Тогда в качестве предполагаемого покупателя называли компанию Soven 1 Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов.

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