Белорусский банк ввел минимальную комиссию $45-100 на международные переводы

Опубликовано: 30.11.2022 17:06 , Обновлено: 27.03.2023

Один из белорусских банков сообщил о введении минимальной суммы комиссии за международные переводы в размере 45-100 долларов.

Речь идет о «Паритетбанке». Нововведение прописано в изменениях и дополнениях №28 в Сборник размеров платы за банковские операции, выполняемые банком.

Согласно документу, комиссия за международные денежные переводы (через корреспондентские счета, открытые в иностранных банках или банках Республики Беларусь) составит:

в долларах США — 0,6% от суммы (мин. 100 USD., макс. 1 500 USD) – эквивалент в бел. руб.;

в евро (при сумме перевода менее 150 000) — 0,6% от суммы (мин. 45 USD, макс 150 USD) – эквивалент в бел. руб.;

в евро (при сумме перевода 150 000 и более) — 0,6% от суммы (макс 1500 USD) – эквивалент в бел. руб.;

в российских рублях (при сумме перевода менее 9 000 000) — 0,6% от суммы (мин. 45 USD, макс 150 USD) – эквивалент в бел. руб.;

в российских рублях (при сумме перевода 9 000 000 и более) — 0,6% от суммы (макс 1500 USD) — эквивалент в бел. руб.

Решение вступает в силу с 1 декабря.

Ранее Телеграф писал, что в «Беларусбанке» сообщили, что снизили процентные ставки по кредитам для физлиц. Посмотрели, что теперь предлагает банк белорусам.

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