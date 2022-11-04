«Беларусбанк» снизил ставки по многим кредитам. Каким и на сколько?

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Опубликовано: 04.11.2022 12:56 , Обновлено: 27.03.2023

В «Беларусбанке» сообщили, что снизили процентные ставки по кредитам для физлиц. Посмотрели, что теперь предлагает банк белорусам.

Изменения коснулись в том числе займов на покупку белорусских товаров, приобретение автомобилей Geely, а также на строительство недвижимости с использованием отечественных материалов.

Теперь банк предлагает взять потребительский кредит сроком до 5 лет , чтобы покупать белорусские товары , под 14,5% годовых в грейс-период (100 календарных дней), а после — под 15%. Но если вы оформите заявку онлайн, то ставка составит все 14,5%.

Потребительский кредит сроком до 5 лет на другие нужды в банке можно взять под 18,34% в грейс-период, далее 18,84% годовых. А при заключении кредитного договора по 10 января 2023 года— под 17,34% годовых.

По кредиту сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией в течение 12 месяцев ставка составит 18,14% годовых, а при подаче заявки онлайн – 17,64% годовых.

[info_b]Кроме того, по 8 февраля 2023 года у «Беларусбанка» действует специальное предложение по установлению процентной ставки в грейс-период в размере 0,1% годовых.[/info_b]

Кредит «Партнер Оптимальный» банк предлагает взять для покупки белорусских товаров на срок до 3 лет под 15% годовых. Здесь ставка привязана к ставке рефинансирования.

Основной долг можно погасить с отсрочкой на 12 месяцев.

Кредит на покупку авто Geely теперь можно оформить с пониженной ставкой в течение первых 18, 24 или 36 месяцев в размере 5% годовых. По окончании периода 15% годовых. Срок кредита — до 10 лет.

Кредит на строительство с использованием белорусских материалов в банке можно оформить со ставкой 15% годовых.

Кроме того, по кредиту на потребительские нужды «Время жить» для участников клуба «Бархат» — ставка теперь составляет 17,64% годовых в первый год пользования, после — 18,14%.

По кредиту на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования ставка также составит 17,64% годовых.

А по овердрафтному кредиту со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев – 18,14% годовых.

[info_b] Подробнее про кредиты Беларусбанка вы также можете почитать по ссылке. Кроме того, на сайте есть калькулятор, где можно рассчитать, сколько вы заплатите по выбранному кредиту. [/info_b]

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