Белорусский банк объявил о внедрении искусственного интеллекта в мобильном банке. Коснется ли вкладов и кредитов?

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Опубликовано: 16.07.2024 13:51 , Обновлено: 16.07.2024

Белорусский "СберБанк" объявил о внедрении искусственного интеллекта в своё фирменное мобильное приложение "СберБанк Онлайн". Теперь в нём появилась возможность взаимодействовать с нейросетью Kandinsky, которую используют для генерации изображений, анимации и видео по текстовым запросам пользователя. Узнали, как и для чего ей могут воспользоваться клиенты белорусского банка.

Использовать нейросеть Kandinsky прямо в банковском приложении “СберБанк” предложил, чтобы создавать для своего смартфона индивидуальную цифровую заставку, которая приветствует пользователя при входе в мобильное приложение.

[info_b]Kandinsky – нейросеть для создания изображений, которая постоянно учится и оттачивает мастерство виртуального “художника” за счёт новых запросов пользователей. В 2023 году число уникальных пользователей нейросети превысило 12 млн человек, которые сгенерировали более 200 млн изображений.[/info_b]

Для этого необходимо в мобильном банкинге нажать на три точки на главном экране, перейти в раздел “Заставки от Kandinsky”, а далее нажать “Творите с нейросетью Kandinsky” и описать словам, какую картинку вы хотите видеть на заставке. Описание можно давать как на русском, так и на английском языке. При этом, как заверили в “СберБанке”, обрабатывая запрос на русском, нейросеть будет учитывать “особенности менталитета”.

“Если попросить его нарисовать “селедку под шубой”, то это будет именно салат, а не рыба в шубе”, – пояснили в банке.

В качестве примера в банке продемонстрировали один из вариантов, сгенерированных нейросетью (кстати, в приложении можно выбрать и из уже готовых вариантов).

Отметим, что это уже вторая полезная для клиентов функция, в которой “СберБанк” задействовать искусственный интеллект. Ранее его подключили к программе лояльности “Спасибо” - там задачей искусственного интеллекта был анализ трат пользователя, на основе которого формируется так называемая “персональная витрина” с различным процентом манибэка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “Белинвестбанк” предупредил своих клиентов, что с 22 июля старые версии мобильного банкинга работать не будут. Для того, чтобы и дальше пользоваться услугами и сервисами, нужно обновить приложение до актуальной, усовершенствованной, версии. Сделать это можно всего за 3 простых шага.

Крайний срок — 22 июля. «Белинвестбанк» призвал своих клиентов сделать 3 шага, чтобы не остаться без мобильного банкинга