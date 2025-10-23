Белорусский «Альфа-Банк» предупредил клиентов из-за нового пакета санкций ЕС

Опубликовано: 23.10.2025 12:05 , Обновлено: 23.10.2025

Пресс-служба белорусского «Альфа-Банка» выступила с заявлением в связи с публикацией 19-го пакета санкций Евросоюза, в котором упоминается название банка.

«Нам важно, чтобы вы первыми владели всей актуальной информацией. “Альфа Банк” действительно упоминается в новом опубликованном пакете санкций ЕС», — сообщили в кредитной организации.

[inf]Под санкции ЕС попали три белорусских банка: «Альфа Банк», «Сбер Банк» и «Банк ВТБ (Беларусь)».[/inf]

Там заявили, что юристы уже активно изучают этот вопрос. «Мы будем держать вас в курсе всех событий и продолжим сообщать обо всех изменениях ситуации», — пообещали в пресс-службе.

Также в банке заверили, что на данный момент все карты работают «в прежнем режиме».

«Нашим клиентам — и физическим, и юридическим лицам — доступны все финансовые операции как в отделениях, так и онлайн», — подчеркнули в «Альфа-Банке».

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против России. Об этом в своих соцсетях написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По информации агентства Reuters, под санкции, в числе прочих, попали и белорусские банки.

Банки Беларуси попали под санкции ЕС — Reuters