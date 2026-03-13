Белорусские кондитеры объявили 50%-ные скидки на шоколад, конфеты и печенье

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Опубликовано: 13.03.2026 10:47 , Обновлено: 13.03.2026

Белорусские кондитерские фабрики выкатили свои акционные предложения в рамках уже традиционной пятничной акции, объявленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли «Кожная пятнiца — роднае, сваё». В сладком меню, предложенном компаниями с более чем 50%-ными скидками, 13 марта оказался шоколад, шоколадные и желейные конфеты, а также печенье. Изучаем ассортимент подробнее.

Так, кондитерская фабрика “Коммунарка” сегодня предложила взять за полцены (а то и дешевле) свои флагманские шоколадные конфеты “Любимую Алёнку” по 8,99 рубля, Сорванец” по 9,99 рубля, “Знічку” по 11,99 рубля или “Черёмушки” по 7,99 рубля.

Их гомельские коллеги из “Спартака” , в свою очередь, предложили белорусам в преддверии выходных побаловать себя шоколадом: плитку молочного или горького весом 95 грамм можно сегодня взять всего за 2,34 рубля (вместо обычных 4,49 рубля), а плиточку белого “Импрессо” - всего за 1,5 рубля (вместо обычных 3,3 рубля).

Более скромные в процентном отношении скидки предложила фабрика “Слодыч” , и всё же и тут в рамках пятничной акции можно прилично сэкономить. В частности, почти на 14% дешевле сегодня можно взять их популярные желейные конфетки, а сахарное печенье “Капитошка” - на 7,5% дешевле.

Напомним, на днях глава МАРТ Артур Карпович заявил, что продвижение белорусских товаров на внутреннем рынке должно строиться на воспитании у потребителей, особенно у молодежи, приверженности качеству, а не известным брендам.

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