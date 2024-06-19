Депутаты одобрили повышение в 2 раза детских пособий для одной категории белорусов. Сколько будут получать?

Опубликовано: 19.06.2024 15:00 , Обновлено: 20.06.2024

На заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва депутаты приняли законопроект "Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей". Так, власти решили увеличить размер детских пособий для некоторых родителей, чтобы "простимулировать более раннее вступление в брак".

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Валерий Малашко подчеркнул, что отныне в 2 раза увеличится размер минимальной оплаты отпуска по беременности и родам, если её нельзя рассчитать исходя из средней заработной платы. Это коснётся студентов, которые стали родителями до выхода на первое рабочее место.

Другими словами, если до этого неработающая девушка-студентка становилась мамой, она получала ежемесячные пособия в размере 0,5 БВ (209 рублей). Сейчас белорусские власти увеличили размер выплат в 2 раза, то есть до 418 рублей в месяц.

“Мы должны всеми теми законодательными актами и механизмами, которые у нас есть, стимулировать сегодня более раннее вступление в брак, более раннее рождение детей. К сожалению, мы вот эту вот проблему пока не преодолели”, — отметил Валерий Малашко, комментируя нововведения.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение минимального размера пособий по беременности и родам таким категориям женщин, как:

молодые специалисты;

иные лица, начинающие трудовую деятельность;

учащиеся и студентки;

женщины, зарегистрированные в качестве безработных до истечения 6 месяцев после увольнения (окончания службы или завершения обучения).

Также депутаты решили внести корректировки и для семей с детьми-инвалидами. По старым нормам, если ребёнку с инвалидностью исполнилось 18 лет, ему уже не положено специальное пособие. Теперь этот момент пообещали исправить, передало информагентство “БелТА”. Также законопроект предусматривает госвыплаты, которые будут заменять алименты, когда отец ребёнка находится на альтернативной или обычной срочной военной службе.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко потребовал у Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы “исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей”.

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