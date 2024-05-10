Белорусские банки предупредили о перебоях с наличными, картами и ЕРИП. Когда?

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Опубликовано: 10.05.2024 16:17 , Обновлено: 10.05.2024

Белорусские банки предупредили своих клиентов о возможных перебоях в работе банковских карт, а также цифровых сервисов в ближайшие дни. Часть из них связана с плановыми технологическими работами в Банковском процессинговом центре (БПЦ), часть - с профилактическими работами конкретных банков. Узнали, когда и у кого могут возникнуть проблемы со снятием наличных и банковскими переводами.

Так, технологические работы в БПЦ, согласно информации официального телеграм-канала центра, запланировали в ночь на субботу, 11 мая: с 02:00 до 2:30 возможны перерывы в работе сервиса “Белкарт ИнтернетПароль”.

“БТА Банк” уведомил своих клиентов о том, что связанные с техработами на аппаратно-программном комплексе БПЦ перебои в эту ночь могу продлится с 03:20 до 5:00. Кроме того, по той же причине, как заявили в банке, краткосрочные перерывы в работе некоторых банковских сервисов могут наблюдаться в следующую среду, 15 мая , причём на этот раз перебои возможны в дневное время - с 10:40 до 11:00 .

О возможных нарушениях в работе цифровых сервисов в этот день своих клиентов предупредил и “МТБанк”. Там запланировали на 15 мая трёхчасовые технологические работы - с 01:00 до 04:00.

Самые продолжительные технологические работы в ближайшие дни запланировал “Беларусбанк” - операции по вкладам физических лиц и счетам для погашения кредитов могут быть недоступны 8 часов. Впрочем, техработы запланировали на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов: с работами пообещали справиться за промежуток с 23:00 11 мая до 07:00 12 мая .

При этом в банке подчеркнули, что в этот период проблемы могут наблюдаться как в подразделениях банка, так и в системе “Расчет” (ЕРИП), а также в каналах дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, целый час клиенты банка не могут проводить никакие операции с денежной наличностью и платежными картами - с 01:00 до 02:00 12 мая.

Ранее Telegraf.news сообщил, что “Беларусбанк” анонсировал существенные изменения для клиентов с 27 мая, а именно, должны измениться некоторые ограничения по операциям с платёжными картами. Нововведения, по словам представителей банка, призваны “минимизировать кражи со счетов клиентов”.

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