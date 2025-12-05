Белорусские банки начали снижать ставки по автокредитам

Опубликовано: 05.12.2025 13:54 , Обновлено: 05.12.2025

Сразу два крупных белорусских банка снизили ставки по кредитам на покупку авто. Посмотрели, где брать машину выгоднее.

В пятницу, 5 декабря, о понижении ставки объявил Беларусбанк. Правда, речь идёт об автокредите, который банк выдаёт на покупку машин белорусско-китайского бренда BELGEE у официальных дилеров.

Кредит со льготной ставкой сейчас банк выдаёт на 4 модели этого бренда - S50, X50, X70, X80. С сегодняшнего дня ставку понизили до 3,9% годовых. Такой процент придётся платить за пользование кредитными средствами банка первые 3 года - именно столько длится грейс-период у Беларусбанка. Далее платить придётся больше - 16,25% на остаток кредитных средств. Максимальный срок кредитование - 10 лет.

Схожие условия кредитования и в “Сбер Банке”, который на днях также понизилна один процентный пункт ставку в грейс-периоде. Он также длится 3 года, на протяжении которых платить придётся всего 4% годовых. Ставка на оставшийся срок кредитования аналогична ставке Беларусбанка - 16,25%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно в ещё одном белорусском банке - Белагропромбанке - появились особые льготы по автокредиту для одной категории покупателей, желающих обзавестись собственной машиной марки BELGEE. Если для большинства покупателей ставка в грейс-периоде в банке составляет 3,9% , то есть на уровне остальных банков, то одной категории её снизили до 3,5% годовых.

Один из банков снизил до 3,5% ставку по кредиту на BELGEE для одной категории белорусов