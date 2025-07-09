Белорусская сеть магазинов пообещала подарить автомобиль. Что нужно делать?

Опубликовано: 09.07.2025 18:25 , Обновлено: 09.07.2025

Белорусские торговые сети в июле продолжили заманивать покупателей призами и скидками. Так, один из магазинов пообещал подарить автомобили или сертификаты от 100 до 20 000 рублей, другой объявил "Чёрную пятницу". Посмотрели, какие условия нужно выполнить и где снизили цены на продукты до 56%.

Автомобиль и 20 000 за покупку товаров

Так, сеть магазинов “Санта” объявила новый, 23-й, тур своей летней рекламной игры «Пора играть! Время побеждать» и пообещала более 1000 призов. Среди них:

каждую неделю 100 сертификатов по 100 руб. на покупки;

4 денежных приза по 20 000 руб.;

автомобиль.

Для того, чтобы выиграть первые два приза, по 14 сентября белорусам нужно выполнить несколько условий:

покупать специальные “игровые” товары хотя бы на 2 рубля;

пользоваться картой лояльности «Санта Бонус».

За каждые 2 рубля стоимости игровых товаров начисляется 1 игровой код, который и будет участвовать в розыгрыше денег и сертификатов.

Однако для того, чтобы выиграть автомобиль , нужно покупать напитки “Дарида”. За них начисляют сразу 2 кода: игровой и специальный. И именно последний дарит шанс на выигрыш машины.

“Черные цены” и скидки до 56%

Тем временем один из конкурентов, “Евроопт”, объявил о трех днях “черных цен” 10-12 июля. Правда, акция будет действовать только в гипермаркетах.

Торговая сеть пообещала скидки до 56% на более 420 товаров. Например, в гипермаркетах пообещали снизить цену на нектарины, подсолнечное масло, фисташки и крем-мыло.

















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