Белорусская сеть «Доброном» запустила свои автолавки

Опубликовано: 20.02.2026 14:30 , Обновлено: 20.02.2026

Белорусская торговая сеть "Доброном" запустила собственные автолавки. Пока - только в одном районе Витебской области, но в перспективе в компании не исключают выход и в другие регионы страны.

О том, что первые брендированные красные грузовички “Добронома” уже выехали на свои маршруты, 20 февраля сообщили в официальном Telegram-канале Витебского областного исполнительного комитета. Как пояснили в Витебском исполкоме, сотрудничество региональных властей с “Доброном” стало возможным после подписания президентского Указа №294 от 4 августа 2025 года. Этот документ направлен на создание дополнительных условий для развития торговли на селе.

Пока мобильные торговые объекты пустили по шести маршрутам Толочинского района. В общей сложности эти автолавки охватывают 93 деревни, в которых проживают более 3 тыс. человек.

Ходить новые автолавки будут два раза в неделю. Точный маршрут пообещали разместить на сайте Толочинского райисполкома, а ассортимент товаров пообещали такой же, как в их небольших стационарных магазинах сети. При этом цены на товары, несмотря на дополнительные логистические и операционные затраты руководство “Добронома” пообещало оставить “доступными” - как в стационарных магазинах, передало госагентство БЕЛТА.

Рассчитываться в автолавке можно будет как наличными. Кроме того, сельским жителям пообещали предоставить возможность дополнительно заказать определённые товары - от охлажденной мясной разделки определённого размера, до свежих овощей и даже тортов.

Кстати, недавно в Белкоопсоюзе рассказывали, могут ли жители деревень, где нет стационарных магазинов, сделать предварительный заказ не на продукты питания и предметы первой необходимости, а на стройматериалы.

Могут ли белорусы заказать в продуктовой автолавке стройматериалы? В Белкоопсоюзе показали на примере