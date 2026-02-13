Могут ли белорусы заказать в продуктовой автолавке стройматериалы? В Белкоопсоюзе показали на примере

Опубликовано: 13.02.2026 13:25 , Обновлено: 13.02.2026

Жители деревень, где нет стационарных магазинов, сильно зависят от автолавок - передвижных аналогов розничных точек. Все знают, что там можно купить основной набор продуктов, также известно, что есть возможность предварительного заказа. Но можно ли в автолавках Белкоопсоюза заказать стройматериалы?

Оказалось, что да. Заказать в сельских передвижных продуктовых магазинах можно не только хлеб и молоко, но и цемент, грунт для рассады или пожарные извещатели. Об этом сообщили в пятницу в Белкоопсоюзе, рассказав о работе автолавок в Столбцовском районе.

В организации похвалилась, что автолавки местного РАЙПО обеспечивают товарами первой необходимости более 150 населенных пунктов, включая самые малонаселенные.

Продавец передвижного магазина Анжела Назарук рассказала, что обслуживает сразу три сельисполкома — десятки деревень, где нет стационарных магазинов. Для удобства пожилых граждан маршруты строятся с несколькими остановками в одной деревне.

«Привозим всё: хлеб, молоко, колбасу, сыр, мясную продукцию, фрукты и овощи… Да что угодно! — поясняет Анжела Назарук. — А чего нет, привезем в следующий раз. У нас действует система заказов. Привозили картошку, семена, грунт для рассады, даже цемент».

По словам продавца, сделать заказ можно, не дожидаясь приезда автолавки: «На витрине есть вся необходимая информация, в том числе номер телефона для заказа».