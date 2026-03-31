Белорусов призвали готовиться к "пивному апокалипсису"

Опубликовано: 31.03.2026 09:43 , Обновлено: 31.03.2026

Белорусы в соцсетях поделились, как они готовятся к "пивному апокалипсису" - запрету на продажу пива из недружественных Беларуси стран. Ограничения официально вступят в силу уже завтра, 1 апреля, и, согласно распоряжению правительства, продавцы обязаны будут убрать с прилавков импортное пиво из Германии, Чехии и большинства других европейских стран.

Судя по постам в соцсети Threads, некоторые любители европейского пива решили уже сейчас, перед введением запрета закупиться любимыми видами пенного напитка, чтобы хотя бы на какое-то время отсрочить неизбежный переход на новые виды, не попавшие под ограничения Совмина.

Другие же решили оттянуть закупку до того момента, как остатки запретного импорта промаркируют и вернут на полки.

“Ну что, все готовы к пивному апокалипсису в Беларуси? Остался 1 день и потом всю неделю пива на полках не будет!! А потом… Запасайтесь, кто может!!”, - призвал один из пользователей соцсети.

Впрочем, судя по комментариям, пропажа немецкого или чешского пива с полок белорусских магазинов беспокоит далеко не всех местных любителей пенного. По мнению некоторых, на белорусском рынке достаточно достойных альтернатив тем производителям, которые попали под запрет.

“Не будет того пива, которое массовый покупатель и так не покупал”, - высказал своё мнение один из участников дискуссии.

“Спокойнее. Всё будет. Локальный крафт и отечественные производители не заметят потерю бойца. Осенью недружественный пив вернётся, но по новой цене”, - сделал свой прогноз другой.

Напомним, официально ввоз на территорию Беларуси и реализация пива солодового, происходящего из недружественных стран, запрещается с 1 апреля 2026 года. Однако то пиво, которое уже ввезено в страну, магазинам разрешат распродать - оно сможет вернуться на прилавки через неделю, после официальной маркировки остатков.

Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж

Продать промаркированное пиво можно будет в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации, но не более срока годности. Таким образом, крайний срок продажи пива из недружественных стран в Беларуси – 29 июля.