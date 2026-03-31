Белорусов призвали готовиться к "пивному апокалипсису"
Белорусы в соцсетях поделились, как они готовятся к "пивному апокалипсису" - запрету на продажу пива из недружественных Беларуси стран. Ограничения официально вступят в силу уже завтра, 1 апреля, и, согласно распоряжению правительства, продавцы обязаны будут убрать с прилавков импортное пиво из Германии, Чехии и большинства других европейских стран.
Судя по постам в соцсети Threads, некоторые любители европейского пива решили уже сейчас, перед введением запрета закупиться любимыми видами пенного напитка, чтобы хотя бы на какое-то время отсрочить неизбежный переход на новые виды, не попавшие под ограничения Совмина.
Другие же решили оттянуть закупку до того момента, как остатки запретного импорта промаркируют и вернут на полки.
“Ну что, все готовы к пивному апокалипсису в Беларуси? Остался 1 день и потом всю неделю пива на полках не будет!! А потом… Запасайтесь, кто может!!”, - призвал один из пользователей соцсети.
Впрочем, судя по комментариям, пропажа немецкого или чешского пива с полок белорусских магазинов беспокоит далеко не всех местных любителей пенного. По мнению некоторых, на белорусском рынке достаточно достойных альтернатив тем производителям, которые попали под запрет.
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“Не будет того пива, которое массовый покупатель и так не покупал”, - высказал своё мнение один из участников дискуссии.
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“Спокойнее. Всё будет. Локальный крафт и отечественные производители не заметят потерю бойца. Осенью недружественный пив вернётся, но по новой цене”, - сделал свой прогноз другой.
Напомним, официально ввоз на территорию Беларуси и реализация пива солодового, происходящего из недружественных стран, запрещается с 1 апреля 2026 года. Однако то пиво, которое уже ввезено в страну, магазинам разрешат распродать - оно сможет вернуться на прилавки через неделю, после официальной маркировки остатков.
Теперь точно. В Беларуси запретили все европейское пиво. Есть последняя дата продаж
Продать промаркированное пиво можно будет в течение 60 календарных дней со дня инвентаризации, но не более срока годности. Таким образом, крайний срок продажи пива из недружественных стран в Беларуси – 29 июля.