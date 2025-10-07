Белорусов предупредили об изменении в доставке "жировок"

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Опубликовано: 07.10.2025 14:11 , Обновлено: 07.10.2025

Замначальника управления экономики Министерства ЖКХ Анастасия Малиновская напомнила, что согласно постановлению Совмина №465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства», способ доставки извещений о размере платы за ЖКУ ("жировок") будет ограничен.

Так, уже с 1 октября получить “жировку” можно будет только одним способом: или в бумажном варианте в почтовый ящик, или в электронном - на е-мейл. А значит с октября те белорусы, кто по каким-либо причинам получал сразу и электронную и бумажную “жировки”, получат только электронную.

Те, кто хочет получать бумажные извещения, должны обратиться в расчетно-кассовый центр ЖКХ и написать заявление.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 марта 2025 года РУП «Белпочта» решила повысить тарифы на ряд услуг, а также ввела комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через кассы отделений почтовой связи. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки