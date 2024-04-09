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Белорусов предупредили о проблемах с оплатой по карте и снятием наличных. Когда и какие банки затронет?

Белорусов предупредили о проблемах с оплатой по карте и снятием наличных. Когда и какие банки затронет?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о возможных кратковременных перерывах в работе платёжных карт ряда белорусских банков. Это связано с новыми технологическими работами, которые запланировали на аппаратно-программном комплексе Центра.

Как пояснили в БПЦ, техработы потребовались “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”. Как ожидается, они продлятся не больше трёх часов в ночное время: с 03:20 до 6:30 в пятницу, 12 апреля 2024 года.

В этот промежуток времени, по словам специалистов, возможны “кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра”. На сегодняшний день в этом списке 10 банков:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.

Проблемы у клиентов этих банков могут возникнуть при использовании платёжных карт:

  • в сети организаций торговли (сервиса),
  • в пунктах выдачи наличных,
  • в устройствах самообслуживания,
  • в банкоматах.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране сейчас, возможно, слишком много банков, и предложил провести их «оптимизацию» и «серьёзно поработать» с банковской системой Беларуси.

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