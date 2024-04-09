Белорусов предупредили о проблемах с оплатой по карте и снятием наличных. Когда и какие банки затронет?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о возможных кратковременных перерывах в работе платёжных карт ряда белорусских банков. Это связано с новыми технологическими работами, которые запланировали на аппаратно-программном комплексе Центра.
Как пояснили в БПЦ, техработы потребовались “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”. Как ожидается, они продлятся не больше трёх часов в ночное время: с 03:20 до 6:30 в пятницу, 12 апреля 2024 года.
В этот промежуток времени, по словам специалистов, возможны “кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра”. На сегодняшний день в этом списке 10 банков:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
Проблемы у клиентов этих банков могут возникнуть при использовании платёжных карт:
- в сети организаций торговли (сервиса),
- в пунктах выдачи наличных,
- в устройствах самообслуживания,
- в банкоматах.
Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране сейчас, возможно, слишком много банков, и предложил провести их «оптимизацию» и «серьёзно поработать» с банковской системой Беларуси.
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