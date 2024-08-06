Белорусов предупредили о блокировке карт "по инициативе банка". Кому грозит?

Опубликовано: 06.08.2024 10:54 , Обновлено: 06.08.2024

В пресс-службе "МТБанка" сообщили о прекращении обязательств по договорам, которые были заключены с 2013 года по сегодняшний день. Речь идёт о расчётных счетах, где в течение последних 12 месяцев отсутствовали какие-либо транзакции. Тоже самое касается нулевого баланса на карте, обратили внимание в "МТБанке". Там добавили: если не возобновить "движение по счёту", через 30 дней его заблокируют.

В соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Беларуси, банк вправе прекратить обязательства по договору об использовании платёжной карты в случаях, которые описаны ниже. Так, если в течение одного месяца, начиная с 5 августа, клиент не возобновит “движение денежных средств по неиспользуемому счёту”, его заблокируют по “инициативе банка”. Это касается следующих ситуаций:

если не проводились транзакции в течение 12 месяцев и более с даты совершения последней операции по счёту (за исключением начисления процентов);

если срок действия платёжных карточек, выпущенных к счёту, истёк 6 месяцев назад и более;

если отсутствует действующий сопряжённый вклад (депозит) к счёту;

если отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счётом;

если отсутствует арест/ блокировка денежных средств на счету.

При этом в “МТБанке” подчеркнули, что счёт не заблокируют, если он является единственным действующим расчётным счётом клиента. В случае, если у белоруса все счета признают неиспользованными, банк не закроет счёт с наиболее поздней датой открытия.

“Если у клиента все счета, признанные неиспользованными, открыты в одну дату, то указанные счета также не будут закрыты”, — отметили в пресс-службе “МТБанка”.

Ранее Telegraf.news писал об изменениях, которые затронут некоторых клиентов «СберБанка» с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их «съел» банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

В «СберБанке» назвали причину, по которой будут уничтожать карточки белорусов