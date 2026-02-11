Белорусов попросили не отправлять сканы паспортов на Ozon

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Опубликовано: 11.02.2026 16:18 , Обновлено: 12.02.2026

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) предупредил белорусских клиентов российского маркетплейса Ozon, что там могут попросить предоставить паспортные данные при заказе товара. В НЦЗПД попросили в таких случаях не отправлять сканы и фото документа.

При этом требование предоставить паспортные данные в некоторых случаях законно и связано с покупкой товаров у нерезидентов ЕАЭС (Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан), часто это посылки из Китая.

Это обусловлено необходимостью выполнения требований актов ЕАЭС о таможенном декларировании посылок из-за пределов союза (оно осуществляется вне зависимости от стоимости).

В НЦЗПД предупредили, что, заполняя свои паспортные данные во время таких заказов, белорусы должны помнить: их обработка будет вестись в других странах, а не в Беларуси.

«Поэтому следует проявлять осмотрительность при предоставлении личных данных (например, внимательно знакомиться с условиями договоров и политиками в отношении обработки персональных данных и не предоставлять ксерокопии (сканы) паспортов)», — посоветовали в Центре.

[obnovleno_b]В представительстве Ozon в Беларуси нам дали комментарий по поводу предупреждения НЦЗПД:

“Если покупатель заказал на Ozon.by товар у зарубежного продавца, т.е. который находится за пределами ЕАЭС, такой заказ должен проходить таможенное оформление: для этого мы предлагаем ввести паспортные данные в специальной форме в личном кабинете. При этом Ozon не требует загружать скан или копию паспорта.

В отдельных редких случаях таможня может дополнительно запросить копию паспорта у наших партнеров по перевозке, которые занимаются оформлением необходимых таможенных документов при пересечении границы.

Важно подчеркнуть, что мы храним собранную через форму информацию о клиентах только в период доставки товара, строго на территории стран ЕАЭС и в защищенном виде, как требует законодательство Беларуси. После доставки товара данные о пользователе удаляются. Единственное исключение — если покупатель сам решит сохранить их в своем профиле для будущих покупок из-за рубежа”. [/obnovleno_b]

Напомним, что ещё в ноябре 2024 года российский маркетплейс Ozon запустил для белорусов продажу товаров из Китая. Тогда в пресс-службе Ozon добавили, что доставка будет бесплатной и «на первом этапе» займёт от трёх до четырёх недель.

Ozon предложил белорусам заказывать товары прямо из Китая. Как это работает?