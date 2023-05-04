Белорусов не защитит закон "О защите прав потребителей" в этом случае. Чиновники рассказали нюанс

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Опубликовано: 04.05.2023 14:27 , Обновлено: 04.05.2023

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко напомнил, что белорусы не смогут воспользоваться защитой закона о правах потребителей, если обратятся за различными услугами к таким исполнителям.

Речь идёт о самозанятых, деятельность которых узаконили с 1 января 2023 года. Такие белорусы, которые не зарегистрировали ИП или юрлицо и не считаются ремесленниками, но при этом официально платят профессиональный доход, не подпадают под закон “О защите прав потребителей”.

“К сожалению, самозанятые, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход, не относятся к категории, которая регулируется в рамках закона о защите прав потребителей. Поэтому все претензии и споры между двумя физлицами – потребителем и исполнителем – могут быть урегулированы только через суд”, – подчеркнул чиновник, передает “Гомельская правда”.

А вот что говорится в самом законе. Исполнителем услуг там считается только: “Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителю, а также иное физическое лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги в рамках ремесленной деятельности либо оказывающее услуги в сфере агроэкотуризма”.

Таким образом, претензии клиентов к самозанятым могут быть разрешены или по обоюдному согласию, или через суд. Стандартные процедуры, жалобы и т.п., предусмотренные законодательством в обычных случаях, тут не действуют.

Самозанятые в Беларуси с 1 января 2023 года имеют право быть: парикмахерами, репетиторами, видеооператорами, дизайнерами, швеями, заниматься ремонтом мебели, дрессировщиками и много кем ещё. Полный список видов деятельности можно посмотреть тут.

Напомним, что начальник управления защиты прав потребителей МАРТ Инна Гаврильчик сообщила в интервью “Экономической газете”, что в ее ведомстве разрабатывают новые правки в закон о защите прав потребителей. В нем может появиться понятие «уязвимые группы населения» и под него могут попасть миллионы белорусов.

МАРТ предложило признать миллионы белорусов «уязвимыми». Что изменится?