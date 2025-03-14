"Белоруснефть" решила поставить свое руководство за кассы на заправках. На что пообещали скидку 50% клиентам?

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Опубликовано: 14.03.2025 12:49 , Обновлено: 14.03.2025

"Белоруснефть" решила поставить своих руководителей и специалистов за кассы на автозаправочных станциях (АЗС) по всей стране. Но только на четыре часа в один день. Еще компания пообещала в эту дату клиентам скидку 50% на один горячий напиток. Журналист Telegraf.news посмотрел, какую акцию предложила другая сеть АЗС.

Традиционная акция “Белоруснефти” называется «Менеджмент лицом к лицу с клиентом». Ее запланировали провести 19 марта с 13:00 до 17:00 , в этот день отмечают Международный день клиента.

“Участие в ней примут руководители и специалисты компании, которые на время поменяют профессию: станут топливозаправщиками и операторами АЗС”, - [link href=“https://t.me/Belorusneft_official/28735” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Telegram-канале компании.

Фото: "Белоруснефть"

Там пояснили суть акции, которую проводят с 2013 года: менеджеры приходят на рабочие места подчиненных, где оказывают услуги клиентам, чтобы “оценить все стороны сервиса без посредников и принять решения по его улучшению”.

А скидку 50 % на один горячий напиток пообещали клиентам, у которых есть карта “Заправка”.

Скидка на заправках “А-100”

Кстати, на заправках сети АЗС “А-100” до 30 апреля [link href=“https://azs.a-100.by/set-azs/promotions/kombo-kruassan-i-kofe-ot-baristy/” target=“_blank” rel=“noopener”] действует [/link] скидка 15% при покупке кофе от бариста и этих круассанов:

с сыром бри,

с вялеными томатами и сыром моцарелла,

с салями и сыром,

с хамоном и сыром,

с бужениной и сыром бри.

Скидка для всех клиентов, никакая карта не нужна. Но акцию проводят только на четырех заправках:

АЗС №2 - Минский район, д. Боровая, 7,

АЗС №6 - Минск, ул. Харьковская, 81,

АЗС №23 - Минск, ул. Казимировская, 39 (МКАД),

АЗС №38 - Минск, ул. Героев Сталинграда, 2.

Ранее Telegraf.news писал, что государственный концерн “Белнефтехим” сообщил 12 марта, что с 15 марта повысит цены на топливо на 2 копейки. И это не единственное повышение. Как и в 2024-м, госконцерн анонсировал поэтапное увеличение стоимости по неделям.

«Белнефтехим» повысил цены на топливо с 15 марта. На сколько и какого подорожания ждать дальше?