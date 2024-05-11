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"Белоруснефть" позвала на работу. Что за "горящие" вакансии с зарплатой от 3500 рублей?

"Белоруснефть" позвала на работу. Что за "горящие" вакансии с зарплатой от 3500 рублей?
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Белорусская компания "Белоруснефть" в пятницу вечером, 10 мая, опубликовала "горящие" вакансии в Речице и Светлогорске. По заявлению пресс-службы, сотрудников ищут на полную занятость, зарплату обещают высокую.

Так, Речицкому управлению технологического транспорта «Белоруснефти» для постоянной работы в Речице и Светлогорске требуются:

  1. водители погрузчика 6-го разряда (зарплата от 3500 белорусских рублей до вычета налогов);image
  2. машинисты бульдозера 6-го разряда (зарплата от 3700 белорусских рублей до вычета налогов);
  3. машинисты экскаватора 6-го разряда (зарплата от 3700 белорусских рублей до вычета налогов).

Среди требований к кандидатам числятся: наличие удостоверения тракториста-машиниста образца РБ с категориями «C», «D», «Е», «F» или удостоверения тракториста-машиниста образца РФ с категориями «C», «D», «Е», «F» и записью в особых отметках о наличии этих профессий.

Условия работы компания предлагает следующие:

  • диспетчерское сопровождение 24/7;
  • своевременное техобслуживание автомобилей;
  • своевременная выплата зарплаты и командировочных расходов;
  • гарантированный рост заработной платы через 3, 6, 9 месяцев;
  • профессиональное развитие;
  • широкий социальный пакет,
  • суммированный учёт рабочего времени.

Также в “Белоруснефти” отметили, что данные вакансии предусматривают вахтовый метод работы. А вот среди требований к соискателям значатся довольно-таки стандартные. В компании хотят, чтобы у вас был опыт работы, желание работать и зарабатывать, ответственность, порядочность и стрессоустойчивость. Кроме того, кандидат на должность должен быть готов к “интенсивному графику работы”, подчеркнули в пресс-службе.

[info_b]За подробной информацией попросили обращаться по телефонам: 8 (02340) 5-25-60, 5-24-59, 5-21-43, +375 (29) 137-74-62, +375 (44) 552-61-94.[/info_b]

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