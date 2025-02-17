"Белоруснефть" предупредила жителей 17 деревень на Гомельщине о безопасных взрывах. Где?
Предприятие "Белоруснефть" с 16 по 28 февраля запланировало провести сейсморазведку и буровзрывные работы вблизи 17 населенных пунктов в Гомельской области. В указанный период местные жители могут услышать звуки взрывов, однако они, как заявили в компании, "абсолютно безопасны".
В официальном телеграм-канале компании сообщили, что работы пройдут в окрестностях следующих населенных пунктов:
- Вознесенск,
- Остров,
- Днеприк,
- Свиридовичи,
- Яновка,
- Гостивель,
- Залесье,
- Лобки,
- Адамовка,
- Семеновка,
- Остров,
- Орел,
- Вышемир,
- Дятловка,
- Духановка,
- Ветхинь,
- Иванище.
“Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества”, - заявили в компании.
[info_b]“Белоруснефть” ведет добычу нефти и газа более чем на 60 месторождениях в Беларуси и международных проектах.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс» опубликовало три вакансии водителей для работы в трёх городах Беларуси — Фаниполе, Мозыре и Новополоцке. Из условий — постоянный характер труда, работа в две смены или по гибкому графику, а также зарплата от 2800 рублей (в зависимости от города).
Зарплата от 2800 рублей. «Белоруснефть» позвала на работу более 30 водителей в 3 городах Беларуси