"Белоруснефть" предупредила жителей 17 деревень на Гомельщине о безопасных взрывах. Где?

Опубликовано: 17.02.2025 08:44 , Обновлено: 17.02.2025

Предприятие "Белоруснефть" с 16 по 28 февраля запланировало провести сейсморазведку и буровзрывные работы вблизи 17 населенных пунктов в Гомельской области. В указанный период местные жители могут услышать звуки взрывов, однако они, как заявили в компании, "абсолютно безопасны".

В официальном телеграм-канале компании сообщили, что работы пройдут в окрестностях следующих населенных пунктов:

Вознесенск, Остров, Днеприк, Свиридовичи, Яновка, Гостивель, Залесье, Лобки, Адамовка, Семеновка, Остров, Орел, Вышемир, Дятловка, Духановка, Ветхинь, Иванище.

“Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества”, - заявили в компании.

[info_b]“Белоруснефть” ведет добычу нефти и газа более чем на 60 месторождениях в Беларуси и международных проектах.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс» опубликовало три вакансии водителей для работы в трёх городах Беларуси — Фаниполе, Мозыре и Новополоцке. Из условий — постоянный характер труда, работа в две смены или по гибкому графику, а также зарплата от 2800 рублей (в зависимости от города).

Зарплата от 2800 рублей. «Белоруснефть» позвала на работу более 30 водителей в 3 городах Беларуси