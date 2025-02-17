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"Белоруснефть" предупредила жителей 17 деревень на Гомельщине о безопасных взрывах. Где?

"Белоруснефть" предупредила жителей 17 деревень на Гомельщине о безопасных взрывах. Где?
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Предприятие "Белоруснефть" с 16 по 28 февраля запланировало провести сейсморазведку и буровзрывные работы вблизи 17 населенных пунктов в Гомельской области. В указанный период местные жители могут услышать звуки взрывов, однако они, как заявили в компании, "абсолютно безопасны".

В официальном телеграм-канале компании сообщили, что работы пройдут в окрестностях следующих населенных пунктов:

  1. Вознесенск,
  2. Остров,
  3. Днеприк,
  4. Свиридовичи,
  5. Яновка,
  6. Гостивель,
  7. Залесье,
  8. Лобки,
  9. Адамовка,
  10. Семеновка,
  11. Остров,
  12. Орел,
  13. Вышемир,
  14. Дятловка,
  15. Духановка,
  16. Ветхинь,
  17. Иванище.

“Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества”, - заявили в компании.

[info_b]“Белоруснефть” ведет добычу нефти и газа более чем на 60 месторождениях в Беларуси и международных проектах.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс» опубликовало три вакансии водителей для работы в трёх городах Беларуси — Фаниполе, Мозыре и Новополоцке. Из условий — постоянный характер труда, работа в две смены или по гибкому графику, а также зарплата от 2800 рублей (в зависимости от города).

Зарплата от 2800 рублей. «Белоруснефть» позвала на работу более 30 водителей в 3 городах Беларуси

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