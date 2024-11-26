«Белоруснефть» предложила водителям сэкономить до 10 копеек с каждого литра топлива. Но есть условия

Опубликовано: 26.11.2024 08:41 , Обновлено: 28.11.2024

Компания "Белоруснефть" объявила акцию для своих клиентов, которая позволит водителям сэкономить до 10 копеек с каждого купленного литра топлива. Впрочем, для это придётся выполнить ряд обязательных условий.

Скидку предоставят тем клиентам, которые купят на заправке сети “Белоруснефть” товары на 10 рублей и более в одном чеке. При этом оплатить товар необходимо через мобильное приложение Белкарт Pay, использовав фирменную карту “Заправка”. Только в этом случае покупатель сможет получить скидку - до 10 копеек с каждого литра топлива в следующем чеке, но только при заправке в тот же день, а при заправке от 50 литров скидка будет чуть уменьшаться.

[info_b]Акция продлится две недели - с 25 ноября по 8 декабря , а точная формула расчёта итоговой скидки следующая:

5/x = y, где x – количество литров, y – скидка в рублях с каждого литра[/info_b]

В пресс-службе компании уточнили, что скидку можно получить лишь на одну заправку в течение дня, использовав одну и ту же карту “Заправка”. А вот расчёт может производиться на разных АЗС “Белоруснефти”, то есть товары можно купить на одной заправке, получив право на дополнительную скидку на топливо, а заправить своё авто – на другой АЗС.

[info_b]Отметим, что схожие программы лояльности действуют и на АЗС других белорусских компаний, например, “Дзякуй” — в сети “А-100”, “Разам з намi” — в сети “Газпромнефть”. В большинстве случаев суть программы поощрения заключается в том, что за покупки на определённую сумму клиенту на виртуальный счёт начисляются баллы, которые в последующем можно перевести в реальные деньги и частично закрыть ими чек во время следующего визита на АЗС, в том числе, расплатиться и за топливо.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о жаркой дискуссии, которая недавно разгорелась по поводу программ лояльности белорусских АЗС на видеоплатформе TikTok. Пользователи задались вопросом, есть ли практическая польза от скидочных карт, которые предлагают оформить на белорусских заправках своим постоянным клиентам, и, как водится, разделились на два лагеря. Одни считают, что, как и любая другая карта лояльности — это верный способ сэкономить, другие считают, что это “карты ни о чём”.

«Ни о чём» или способ сэкономить? В TikTok поспорили о пользе скидочных карт на белорусских заправках