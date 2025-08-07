«Белоруснефть» позвала вести TikTok и Instagram за 2400 рублей. Нашли ещё 11 вакансий
РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» объявила поиски специалиста по SMM, которому предстоит продвигать аккаунты АЗС в социальных сетях. Заработную плату при этом пообещали в диапазоне от 2000 до 2400 рублей на руки. Судя по описанию, соискателя ожидает не только офисная работа.
Кроме стандартных обязанностей вроде разработки контент-плана, настройки таргетированной рекламы и общения с клиентами, SMM-специалисту «Белоруснефти» нужно заниматься созданием фото- и видеоконтента. При этом в вакансии отдельно указали, что потребуется «участие специалиста в съёмках в качестве героя».
Кандидат должен иметь опыт работы, владеть графическими редакторами и знать законодательство в сфере рекламы. Работать предстоит в минском офисе на проспекте Дзержинского по стандартному графику 5/2. Откликнуться на эту вакансию можно до 18 августа.
Кого ещё ищут?
Судя по банку вакансий Государственной службы занятости, столичному подразделению «Белоруснефти» требуются и другие специалисты, в том числе рабочие.
Вот некоторые из актуальных предложений:
- Инженер по техническому надзору за строительством: Br2600—3000.
- Оператор заправочных станций: Br1850—2550.
- Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз: Br1550—2300.
- Экономист по финансовой работе: Br1494—2028.
- Рабочий по комплексному обслуживанию зданий: Br1500—2100.
- Повар / бармен : Br1300—1800.
- Уборщик территорий: Br1000—1500.
- Кухонный рабочий / мойщик посуды: Br950—1450.
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