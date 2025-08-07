«Белоруснефть» позвала вести TikTok и Instagram за 2400 рублей. Нашли ещё 11 вакансий

Опубликовано: 07.08.2025 13:09 , Обновлено: 07.08.2025

РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» объявила поиски специалиста по SMM, которому предстоит продвигать аккаунты АЗС в социальных сетях. Заработную плату при этом пообещали в диапазоне от 2000 до 2400 рублей на руки. Судя по описанию, соискателя ожидает не только офисная работа.

Кроме стандартных обязанностей вроде разработки контент-плана, настройки таргетированной рекламы и общения с клиентами, SMM-специалисту «Белоруснефти» нужно заниматься созданием фото- и видеоконтента. При этом в вакансии отдельно указали, что потребуется «участие специалиста в съёмках в качестве героя».

Кандидат должен иметь опыт работы, владеть графическими редакторами и знать законодательство в сфере рекламы. Работать предстоит в минском офисе на проспекте Дзержинского по стандартному графику 5/2. Откликнуться на эту вакансию можно до 18 августа.

Кого ещё ищут?

Судя по банку вакансий Государственной службы занятости, столичному подразделению «Белоруснефти» требуются и другие специалисты, в том числе рабочие.

Вот некоторые из актуальных предложений:

Инженер по техническому надзору за строительством: Br2600—3000.

по техническому надзору за строительством: Br2600—3000. Оператор заправочных станций: Br1850—2550.

заправочных станций: Br1850—2550. Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз: Br1550—2300.

по ремонту оборудования нефтебаз: Br1550—2300. Экономист по финансовой работе: Br1494—2028.

по финансовой работе: Br1494—2028. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий: Br1500—2100.

по комплексному обслуживанию зданий: Br1500—2100. Повар / бармен : Br1300—1800.

/ : Br1300—1800. Уборщик территорий: Br1000—1500.

территорий: Br1000—1500. Кухонный рабочий / мойщик посуды: Br950—1450.

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