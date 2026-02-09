«Белоруснефть» позвала на работу ветврачей и зоотехников на зарплату в 2500 BYN

Опубликовано: 09.02.2026 16:06 , Обновлено: 09.02.2026

Белорусская государственная компания "Белоруснефть" опубликовала несколько "горячих вакансий". В списке оказались довольно неожиданные для компании нефтехимической отрасли специальностей - ветеринарного врача и зоотехника. Платить пообещали не меньше от 2 500 рублей. Посмотрели, какие требования предъявляют к кандидатам.

Ветврачи и зоотехники потребовались в сельскохозяйственные филиалы«Белоруснефти». Их у компании уже пять - во всех областях страны, за исключением Витебской. Рабочие руки сейчас требуются в четыре из них:

агрогородок Раклевичи, Дятловский с/с, Гродненская область,

агрогородок Огаревичи, Ганцевичский р-н, Брестская область,

агрогородок Чигиринка, Кировский р-н, Могилевская область,

деревня Гостиловичи, Логойский р-н, Минская область.

Во всех случаях кандидаты должны иметь высшее профильное образование, а опыт работы в сельском хозяйстве по специальности (от двух лет) будет несомненным плюсом при отборе.

В остальном же требования к кандидатам ограничиваются “целеустремленностью” и намерением долгосрочного сотрудничества и профессиональными умениями. Так, ветеринарный врач-гинеколог должен обладать следующими умениями:

экспертными знаниями в вопросах воспроизводства стада и лечения гинекологических заболеваний;

навыками УЗИ-диагностики и внедрения схем синхронизации.

Профессиональные требования к ветеринарному врачу-ортопеду :

опыт проведения функциональной обрезки копыт и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата крупного рогатого скота;

навыки работы со специализированным оборудованием и знание современных методов профилактики хромоты.

Зоотехник (по кормлению, селекционер) на новом месте работы должен будет выполнять следующие задания:

расчет и контроль рационов, работа с программами оптимизации кормления, контроль качества кормовой базы;

ведение племенного учета, проведение бонитировки, организация воспроизводства стада и подбор пар;

ведение первичной документации, контроль движения поголовья, подготовка оперативной отчетности.

Помимо зарплаты от 2 500 рублей (верхнюю планку в компании не озвучили), «Белоруснефть» пообещала своим новым сотрудникам не только гарантированный социальный пакет, но и предоставить жильё на новом месте работы или выплачивать компенсацию за аренду жилья.

Также сотрудникам пообещали бесплатную доставку до места работы и обратно служебным транспортом.

Напомним, в конце января Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал доклад о социально-экономическом положении страны в 2025 году. В числе прочего ведомство рассказало о стоимости рабочей силы в стране. Именно эти данные дают более полное понимание номинальной начисленной средней зарплаты, поскольку дают возможность оценить, какой процент белорусов получает ту самую среднестатистическую зарплату, и каков ежемесячный заработок у большинства.

Сколько белорусов получает среднюю ЗП, а сколько платят большинству. Есть данные Белстата