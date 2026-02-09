«Белоруснефть» позвала на работу ветврачей и зоотехников на зарплату в 2500 BYN
Белорусская государственная компания "Белоруснефть" опубликовала несколько "горячих вакансий". В списке оказались довольно неожиданные для компании нефтехимической отрасли специальностей - ветеринарного врача и зоотехника. Платить пообещали не меньше от 2 500 рублей. Посмотрели, какие требования предъявляют к кандидатам.
Ветврачи и зоотехники потребовались в сельскохозяйственные филиалы«Белоруснефти». Их у компании уже пять - во всех областях страны, за исключением Витебской. Рабочие руки сейчас требуются в четыре из них:
- агрогородок Раклевичи, Дятловский с/с, Гродненская область,
- агрогородок Огаревичи, Ганцевичский р-н, Брестская область,
- агрогородок Чигиринка, Кировский р-н, Могилевская область,
- деревня Гостиловичи, Логойский р-н, Минская область.
Во всех случаях кандидаты должны иметь высшее профильное образование, а опыт работы в сельском хозяйстве по специальности (от двух лет) будет несомненным плюсом при отборе.
В остальном же требования к кандидатам ограничиваются “целеустремленностью” и намерением долгосрочного сотрудничества и профессиональными умениями. Так, ветеринарный врач-гинеколог должен обладать следующими умениями:
- экспертными знаниями в вопросах воспроизводства стада и лечения гинекологических заболеваний;
- навыками УЗИ-диагностики и внедрения схем синхронизации.
Профессиональные требования к ветеринарному врачу-ортопеду :
- опыт проведения функциональной обрезки копыт и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата крупного рогатого скота;
- навыки работы со специализированным оборудованием и знание современных методов профилактики хромоты.
Зоотехник (по кормлению, селекционер) на новом месте работы должен будет выполнять следующие задания:
- расчет и контроль рационов, работа с программами оптимизации кормления, контроль качества кормовой базы;
- ведение племенного учета, проведение бонитировки, организация воспроизводства стада и подбор пар;
- ведение первичной документации, контроль движения поголовья, подготовка оперативной отчетности.
Помимо зарплаты от 2 500 рублей (верхнюю планку в компании не озвучили), «Белоруснефть» пообещала своим новым сотрудникам не только гарантированный социальный пакет, но и предоставить жильё на новом месте работы или выплачивать компенсацию за аренду жилья.
Также сотрудникам пообещали бесплатную доставку до места работы и обратно служебным транспортом.
Напомним, в конце января Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал доклад о социально-экономическом положении страны в 2025 году. В числе прочего ведомство рассказало о стоимости рабочей силы в стране. Именно эти данные дают более полное понимание номинальной начисленной средней зарплаты, поскольку дают возможность оценить, какой процент белорусов получает ту самую среднестатистическую зарплату, и каков ежемесячный заработок у большинства.
Сколько белорусов получает среднюю ЗП, а сколько платят большинству. Есть данные Белстата