"Белоруснефть" объявила о новом рекорде по добычи нефти и пообещала его побить в 2026-м

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Опубликовано: 30.12.2025 07:39 , Обновлено: 30.12.2025

Белорусские нефтяники на исходе декабря смогли преодолеть рекордную для себя отметку по количеству добытой за год нефти. В понедельник, 29 декабря, в Центре интегрированных операций нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" зафиксировали показатель, который оставался недостижимым для компании "Белоруснефть" последние 30 лет.

Знаковой для компании стала отметка в 2 миллиона тонн добытой за год нефти. Это не абсолютный рекорд “Белоруснефти”. В далёком 1975 году белорусские нефтяники добывали на пике своей деятельности порядка 8 млн тонн углеводородов в год. Кратное сокращение добычи связано с истощением “легкодоступных” запасов. Падение нефтедобычи в Беларуси происходило вплоть до 2017 года, когда тенденцию удалось переломить.

Теперь, как заявил начальник нефтегазодобывающего управления Александр Цыбранков, добычу нефти планируется понемногу наращивать. Так, в следующем году “Белоруснефть” нацелена на показатель в 2,1 млн тонн, а 2030-му — в 2,3 млн тонн.

Цыбранков назвал это вкладом компании в энергетическую безопасность Беларуси.









Отметим, что по оценкам “Белоруснефти”, запас нефти в Беларуси сегодня составляет порядка 45,2 млн тонн, то есть при нынешних темпах добычи её хватит всего на 22 года. Впрочем, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк весной этого года озвучивал другую цифру. По его словам, собственных запасов нефти Беларуси хватит примерно на 50 лет.

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Запас по калийной соли, которая остаётся одним из самых ценных собственных полезных ископаемых страны, более внушительный. Её, по словам Масляка, хватит ещё минимум на 100 лет.