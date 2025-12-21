"Белоруснефть" ищет водителей сразу в 6 городах Беларуси. Где пообещали зарплату выше средней по стране?

Опубликовано: 21.12.2025 17:24 , Обновлено: 21.12.2025

Государственный концерн «Белоруснефть» объявил массовый набор водителей в шести городах Беларуси, предложив заработную плату, которая в одних случаях превышает среднюю по стране, а в других — значительно ниже.

Работников ищут в Гомеле, Мозыре, Речице, Новополоцке, Фаниполе и Светлогорске.

[inf]Напомним, что согласно данным Белстата, в октябре 2025 года средняя начисленная зарплата по стране до вычета налогов составила 2758,6 белорусского рубля.[/inf]

Наиболее высокие оклады «Белоруснефть-Транс» предложила для водителей автомобиля 5-го разряда. В Гомеле и Речице оклады пообещали от 2800 рублей до вычета налогов (примерно на уровне средней), в Новополоцке — от 2950 рублей (выше средней на ~7%). В Мозыре и Фаниполе ещё выше — от 3300-3350 рублей (выше средней на 20-21%).

Однако для водителей 4-го разряда в Речице, Светлогорске и Фаниполе предлагаемые зарплаты заметно ниже. В Речице и Светлогорске оклад составит от 1500 рублей (на 46% ниже средней зарплаты по стране), в Фаниполе — от 2200 рублей (на 20% ниже).

При этом в Фаниполе есть ещё отдельная вакансия для водителей 4-го разряда на доставку товаров из логистического центра с зарплатой от 2700 рублей, что близко к общереспубликанскому показателю.

К кандидатам на самые высокие зарплаты (на должности водителей 5-го разряда) предъявили повышенные требования, включая наличие свидетельства ADR на перевозку опасных грузов и стаж управления транспортом категории «СЕ» не менее трех лет.

Ранее другой госгигант, РУП «Белпочта», опубликовало вакансию, которая подойдет не всем желающим. В требованиях к новым сотрудникам значится опыт работы за последние два года в… отделении почты. Речь идет о вакансии администратора в контакт-центр.

Белпочта позвала своих же сотрудников к себе же на работу. Это как?