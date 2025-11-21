Белпочта позвала своих же сотрудников к себе же на работу. Это как?

Опубликовано: 21.11.2025 16:16 , Обновлено: 21.11.2025

РУП «Белпочта» опубликовало вакансию, которая подойдет не всем желающим. В требованиях к новым сотрудникам значится опыт работы за последние два года в... отделении почты. Речь идет о вакансии администратора в контакт-центр.

Как стало известно, управление менеджмента качества «Белпочты» разместило объявление, в котором приглашает на должность администратора в свой контакт-центр.

Суть работы, если говорить просто, - ответы на вопросы клиента. В обязанности входит: ответы на телефонные звонки и сообщения в чате, чтобы помогать людям разбираться с услугами почты и искать информацию на сайте. Причем, как отмечается, телефонные разговоры – это основная задача.

Но «Белпочта» ищет не просто коммуникабельного человека, а именно человека и своих же рядов. Кандидат должен иметь за плечами не менее года работы в одном из отделений почтовой связи за последние два года. Получается, компания хочет пересадить сотрудника из-за почтового окошка на телефонную трубку? Или как минимум воевать недавно уволившегося вернутся.

Требования к будущему администратору довольно серьезные. Помимо опыта, человек должен знать целый пласт внутренней документации: от Закона о почтовой связи до Технологии пересылки международных отправлений. При этом требуется «четкая дикция» и умение грамотно формулировать мысли. И, что естественно для работы в кол-центре, – «высокий уровень стрессоустойчивости».

А что же пообещали взамен?

Заработная плата, согласно объявлению, стартует от 1450 рублей на руки . Также обещан «дружный коллектив», “адаптационное обучение” и все гарантии по коллективному договору.