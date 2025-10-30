Белоруска показала, как приготовить обед за 1 BYN. В TikTok предложили свои варианты

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2025 09:03 , Обновлено: 30.10.2025

Можно ли приготовить обед, потратив на продукты всего 1 рубль? Пользовательница видеоплатформы TikTok приняла такой необычный челлендж от своих подписчиков и эксперимента ради попыталась уложиться в "копеечную" сумму. Удалось не с первого раза.

Суть эксперимента была в том,чтобы приготовить полноценное блюдо, достаточное для обеда - гарнир с чем-то мясным и дополнением из овощей. Чтобы уложиться в один рубль, девушка покупала продукты на развес. Так итоговая сумма её обеда была отражена в самом чеке, а не высчитывалась, исходя из веса продуктов.

С первого раза уложиться в рубль девушке не удалось. В качестве овощей она выбрала свежие огурцы и помидоры. В результате итоговый чек на треть превысил лимит - 1,37 рубля. А вот со второй попытки челлендж-таки покорился - девушка вложилась даже в меньшую сумму - всего 84 копейки.

На эту сумму в одном из магазинов популярной торговой сети ей удалось купить:

две картофелины,

два зелёных солёных помидора,

одна сарделька.

Некоторые зрители также предложили свои варианты, как можно было бы разнообразить это скромное меню. Так, один из них предложил заменить помидоры квашеной капустой, которая обычно стоит ещё дешевле, а на остаток купить луковицу для зажарки. Другой заметил, что иногда в крупных гипермаркетах продают кости и шкурки за 1 копейку за кг, которые вполне можно использовать для приготовления супов.

В комментариях многие были удивлены, что на такую копеечную сумму, действительно, при желании можно приготовить обед. Впрочем, в полезности такого питания на постоянной основе большинство засомневалось.

“Сосиска за 23 копейки - это что-то нереальное из бумаги”, - написал один из зрителей.

“В больнице бесплатное питание будет через месяц”, - съязвил другой.

Однако сама автор ролика вовсе не призывала никого постоянно питаться так “дёшево и сердито”, а позиционировала свой ролик как эксперимент, и с этой точки зрения он оказался удачным, что признали и сами зрители.

“Сам факт доказан: можно поесть на рубль”, - резюмировал один из них.

Кстати, девушка пошла дальше и в следующем ролике масштабировала свой эксперимент, показав, как уложиться с питанием на 5 рублей в день. Ей удалось потратить всего 4,96 рубля на завтрак, обед, перекус и ужин.

Ранее Telegraf.news рассказал об одном ролике в TikTok, автор которого поделилась своим лайфхаком по покупке картошки в магазине. Нужно внимательно смотреть на ценники товаров. В комментариях заволновались, что после обнародования такого лайфхака могут поднять цену продукта.

«Из-за тебя сейчас поднимут» — Белоруска показала лайфхак, как выгодно покупать картошку. Подписчики поделились своими