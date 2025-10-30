Белоруска показала, как приготовить обед за 1 BYN. В TikTok предложили свои варианты
Можно ли приготовить обед, потратив на продукты всего 1 рубль? Пользовательница видеоплатформы TikTok приняла такой необычный челлендж от своих подписчиков и эксперимента ради попыталась уложиться в "копеечную" сумму. Удалось не с первого раза.
Суть эксперимента была в том,чтобы приготовить полноценное блюдо, достаточное для обеда - гарнир с чем-то мясным и дополнением из овощей. Чтобы уложиться в один рубль, девушка покупала продукты на развес. Так итоговая сумма её обеда была отражена в самом чеке, а не высчитывалась, исходя из веса продуктов.
С первого раза уложиться в рубль девушке не удалось. В качестве овощей она выбрала свежие огурцы и помидоры. В результате итоговый чек на треть превысил лимит - 1,37 рубля. А вот со второй попытки челлендж-таки покорился - девушка вложилась даже в меньшую сумму - всего 84 копейки.
На эту сумму в одном из магазинов популярной торговой сети ей удалось купить:
- две картофелины,
- два зелёных солёных помидора,
- одна сарделька.
Некоторые зрители также предложили свои варианты, как можно было бы разнообразить это скромное меню. Так, один из них предложил заменить помидоры квашеной капустой, которая обычно стоит ещё дешевле, а на остаток купить луковицу для зажарки. Другой заметил, что иногда в крупных гипермаркетах продают кости и шкурки за 1 копейку за кг, которые вполне можно использовать для приготовления супов.
В комментариях многие были удивлены, что на такую копеечную сумму, действительно, при желании можно приготовить обед. Впрочем, в полезности такого питания на постоянной основе большинство засомневалось.
“Сосиска за 23 копейки - это что-то нереальное из бумаги”, - написал один из зрителей.
“В больнице бесплатное питание будет через месяц”, - съязвил другой.
Однако сама автор ролика вовсе не призывала никого постоянно питаться так “дёшево и сердито”, а позиционировала свой ролик как эксперимент, и с этой точки зрения он оказался удачным, что признали и сами зрители.
“Сам факт доказан: можно поесть на рубль”, - резюмировал один из них.
Кстати, девушка пошла дальше и в следующем ролике масштабировала свой эксперимент, показав, как уложиться с питанием на 5 рублей в день. Ей удалось потратить всего 4,96 рубля на завтрак, обед, перекус и ужин.
Ранее Telegraf.news рассказал об одном ролике в TikTok, автор которого поделилась своим лайфхаком по покупке картошки в магазине. Нужно внимательно смотреть на ценники товаров. В комментариях заволновались, что после обнародования такого лайфхака могут поднять цену продукта.
«Из-за тебя сейчас поднимут» — Белоруска показала лайфхак, как выгодно покупать картошку. Подписчики поделились своими