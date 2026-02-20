Белоруска показала, как питаться на 6 BYN в день. В TikTok предложили варианты, как удешевить рацион

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Опубликовано: 20.02.2026 14:02 , Обновлено: 20.02.2026

Белоруска показала в TikTok, как можно полноценно питаться на 6 рублей в день. Именно такой лимит на еду, по словам женщины, у неё остаётся на руках с её пенсии по инвалидности после вычета обязательных трат - на коммуналку, мобильную связь и налоги. По словам блогера, оставшуюся сумму в 180 рублей при необходимости вполне можно растянуть на месяц.

Пользовательница видеоплатформы TikTok наглядно продемонстрировала своим подписчикам, что в Беларуси вполне можно питаться даже на скромные 180 рублей месяц. Главное, по словам автора ролика, “не ныть”, а правильно составить свой ежедневный рацион питания и проявить смекалку и здоровый расчёт.

В качестве примера женщина провела эксперимент: на 12 рублей закупилась продуктами, подробно расписав, как растянет их на два дня. В её продуктовой корзине оказались картошка, морковь, свекла, десяток яиц, пакетик овсянки быстрого приготовления, пачка геркулеса, куриный фарш, детскую упаковку молока, пачку маргарина и даже “вкусняшку” к чаю - маленькую пачку песочного печенья.

При этом женщина отметила, что даже на этих продуктах можно было ещё несколько сэкономить, если бы она закупалась в магазине низких цен, а не в ближайшем к дому супермаркете.

В результате у неё получилось следующее меню на 2 дня, рассчитанное на 1 человека:

на завтрак - овсянка быстрого приготовления и омлет,

на обед - суп с фрикадельками, котлеты с куриного фарша с геркулесом,

на ужин - жареная картошка с салатом из свеклы и вареных яиц + печенька на десерт.

У зрителей в TikTok эксперимент вызвал живое любопытство - меньше чем за сутки видео посмотрели более 168 тыс. человек. Некоторые предложили свои варианты, как ещё больше удешевить свой рацион. Кто-то предложил отслеживать акционные предложения крупных сетей, кто-то напомнил о существовании “недооценённых” субпродуктов типа печени и куриных шеек, которые нужно просто научиться “правильно” готовить, а кто-то - о собственных летних заготовках и бесплатных “дарах природы”, которые появятся с приходом весны - черемше, щавеле, одуванчиках, которые нередко используют в кулинарии.

Впрочем, были среди комментаторов и те, кто отнёсся к ролику крайне скептически. Кому-то такой рацион питания показался слишком скудным, кто-то не согласился с самими расчётами, заявив, что в регионах итоговый чек за те же продукты выйдет дороже.

Однако сама автор ролика подчеркнула, что видео ни в коем разе не следует воспринимать как призыв к действию. Она лишь хотела наглядно продемонстрировать, что при желании это вполне выполнимая задача - продержаться месяц на весьма скромную сумму.

Кстати, недавно похожий челлендж устроила для себя другая белоруска. Она попыталась приготовить полноценное блюдо, достаточное для обеда - гарнир с чем-то мясным и дополнением из овощей, уложившись в один рубль. Уложиться в нужную сумму удалось не с первого раза.

Белоруска показала, как приготовить обед за 1 BYN. В TikTok предложили свои варианты