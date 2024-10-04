Белоруска поделилась "рабочей схемой", как бесплатно менять старые сковородки в магазине. Почему подписчики назвали "наглостью"?

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Опубликовано: 04.10.2024 09:48 , Обновлено: 25.04.2025

Можно ли в магазине бесплатно поменять старую сковороду на новую? Оказывается, в некоторых случаях это абсолютно реально. «Рабочей схемой» с белорусами в TikTok поделилась девушка, которая публикует свои видео под ником katya_instamagia. Однако некоторые зрители полезных советов не оценили, а посчитали их «наглостью». В чём причина?

Девушка, которая публикует свои видео под ником katya_instamagia, рассказала, как ей удалось поменять сковородку, на которой спустя год после покупки начала пригорать еда. Дело в том, что на неё ещё не закончилась гарантия, поэтому рачительная хозяйка решила обратиться в магазин и потребовать возврат.

По словам автора ролика, таким же образом она раньше уже меняла сковороду, которая «вышла из строя» уже через пару месяцев использования.

При этом девушка настаивает, что использовала её правильно, никаких агрессивных средств, которые могли разъесть покрытие, не применяла, жёсткими губками и металлическими приборами её не царапала, в посудомойке не мыла, как того и требовал производитель.

«Берегла так сказать, а она оп - и стало все пригорать», - рассказала девушка.

В результате в обоих случаях магазин после нескольких дней экспертизы признал дефект и предложил вернуть деньги или взять взамен новую сковороду, что девушка, собственно, и сделала, причём взяла того же производителя, который её, как она сама призналась, «полностью устраивает». Получилась такая «вечная сковородка», как заметили комментаторы.

Впрочем, далеко не все такую «схему» признали приемлемой для себя. Нашлись и те, кто расценил это как минимум как наглость, как максимум - как мошенничество.

«Сколько наглых людей, которые любят халяву. Что самое интересное - не из бедных», - написала одна зрительница.

На что автор ролика парировала, что наглостью является продажа некачественного товара, а вот соблюдение магазином собственных гарантийных обязательств является «нормальной практикой».

При этом автор ролика подчеркнула, что у неё не было цели просто сменить старую сковороду на новую – она лишь хотела получить качественный товар, который прослужит ей как минимум заявленный производителем гарантийный срок и, следуя простой процедуре, смогла добиться своего.

Ранее Telegraf.news рассказал, как белорусам вернуть просроченный продукт или брак в магазин, если вы заметили его только придя домой. Одного лишь чека в этом случае будет достаточно далеко не всегда.

Как белорусам вернуть просроченный продукт или брак в магазин? Иногда придется посмотреть «кино»