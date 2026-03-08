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Сразу 7 рабочих дней будут сокращёнными. В Минтруда дали пояснение

Сразу 7 рабочих дней будут сокращёнными. В Минтруда дали пояснение
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Мы решили подсчитать и одним махом дать все сокращённые дни в Беларуси на 2026 год. Министерство труда обычно предупреждает или за день, или прямо в тот же. Теперь же можно просто отсчитывать на календаре до следующего короткого трудодня.

Сокращённые дни не определяются отдельными постановлениями. Действует простое правило: рабочее время сокращается в рабочий день перед праздничным.

Есть нюансы для работников, у которых не пятидневная рабочая неделя. Но для большинства на час меньше можно будет работать в следующие дни:

  • 20 апреля (переносится на 25-е);

  • 30 апреля;

  • 8 мая;

  • 2 июля;

  • 6 ноября;

  • 24 декабря;

  • 31 декабря.

Кстати, в 2026 году предусмотрен один перенос рабочего дня. Благодаря этому белорусов ждут длинные выходные:

  • 18 апреля — суббота;

  • 19 апреля — воскресенье;

  • 20 апреля — понедельник;

  • 21 апреля — вторник.

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