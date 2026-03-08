Сразу 7 рабочих дней будут сокращёнными. В Минтруда дали пояснение

Опубликовано: 08.03.2026 08:53 , Обновлено: 08.03.2026

Мы решили подсчитать и одним махом дать все сокращённые дни в Беларуси на 2026 год. Министерство труда обычно предупреждает или за день, или прямо в тот же. Теперь же можно просто отсчитывать на календаре до следующего короткого трудодня.

Сокращённые дни не определяются отдельными постановлениями. Действует простое правило: рабочее время сокращается в рабочий день перед праздничным.

Есть нюансы для работников, у которых не пятидневная рабочая неделя. Но для большинства на час меньше можно будет работать в следующие дни:

20 апреля (переносится на 25-е);

30 апреля;

8 мая;

2 июля;

6 ноября;

24 декабря;

31 декабря.

Кстати, в 2026 году предусмотрен один перенос рабочего дня. Благодаря этому белорусов ждут длинные выходные: