Сразу 7 рабочих дней будут сокращёнными. В Минтруда дали пояснение
Мы решили подсчитать и одним махом дать все сокращённые дни в Беларуси на 2026 год. Министерство труда обычно предупреждает или за день, или прямо в тот же. Теперь же можно просто отсчитывать на календаре до следующего короткого трудодня.
Сокращённые дни не определяются отдельными постановлениями. Действует простое правило: рабочее время сокращается в рабочий день перед праздничным.
Есть нюансы для работников, у которых не пятидневная рабочая неделя. Но для большинства на час меньше можно будет работать в следующие дни:
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20 апреля (переносится на 25-е);
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30 апреля;
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8 мая;
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2 июля;
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6 ноября;
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24 декабря;
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31 декабря.
Кстати, в 2026 году предусмотрен один перенос рабочего дня. Благодаря этому белорусов ждут длинные выходные:
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18 апреля — суббота;
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19 апреля — воскресенье;
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20 апреля — понедельник;
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21 апреля — вторник.