Белорусам предложили заплатить 250 рублей за обучение, чтобы потом зарабатывать до 100 тысяч рублей в год. В чём нюанс?

Опубликовано: 11.04.2024 11:41 , Обновлено: 11.04.2024

Одна из столичных компаний на своём сайте разместила информацию об открытии Академии недвижимости. По словам руководства, всего за 250 рублей вас будут обучать лучшие менеджеры и эксперты в своей области. После окончания курсов самым успешным белорусам пообещали работу, на которой они смогут зарабатывать до 100 тысяч рублей в год.

Компания “А-100 Девелопмент” занимается созданием и эксплуатацией объектов недвижимости — от разработки концепции и строительства до реализации и управления жилой и коммерческой недвижимостью, говорится на официальном сайте.

“Курс рассчитан на начинающих и опытных менеджеров по продажам. Предыдущий опыт приветствуется, но не так важен. Главное – желание, амбиции и трудолюбие”, — рассказали в компании.

Там пообещали, что за полтора месяца помогут с нуля изучить сферу продаж недвижимости и подготовить вас к реальной работе с клиентами. Кроме того, в организации отметили, что авторский курс создан для тех, у кого “горят глаза и кем движут амбиции”. Сказано, что обучение не имеет аналогов в Беларуси, и уже на следующий день вы сможете совершить первую сделку.

“Обучение в Академии имеет барьер в виде платы – 250 рублей. Это сделано для того, чтобы собрать вместе тех, кто на самом деле заинтересован и замотивирован”, — уточнили авторы курсов.

Правда, на какую зарплату могут претендовать новички сразу после обучения, не рассказали. Обычно у специалистов по недвижимости нет окладной части и уровень дохода складывается сугубо из процентов от продаж. К слову, на сайте компании мы нашли вакансию менеджера, но о зарплате там ни слова. Работодатель решил указать лишь “прозрачную систему дохода (оклад+ премия)”.

Ранее Telegraf.news писал, что на государственном портале службы занятости Беларуси время от времени появляются вакансии с зарплатой от 5000 рублей и выше. Некоторые работодатели и вовсе обещают будущим сотрудникам до 20000 рублей. Мы посмотрели актуальные предложения с высоким заработком и предлагаем это сделать вам. Вдруг работа мечты совсем рядом?

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