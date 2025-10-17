Белорусам предложили самостоятельно собрать фундук «по самой вкусной цене» - «Не такая уж и маленькая»

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Опубликовано: 17.10.2025 10:58 , Обновлено: 17.10.2025

Частное белорусское предприятие по выращиванию фундука предложило белорусам поучаствовать в сборе ореха, пообещав за него "самую вкусную цену". Посмотрели, получится ли сэкономить участникам самосбора и как цена фермерского белорусского ореха отличается от импортного, который можно найти на прилавках местных магазинов.

Самосбор ореха объявил питомник Вязовецкий сад, расположенный рядом с деревней Вязовец Молодечненского района Минской области. Начало сбора назначили на 10:00 субботы, 18 октября. Записываться или как-то регистрироваться на самосбор не нужно - достаточно просто приехать в сад в указанное время.

Хозяин питомника пообещал участникам “самый вкусный орех — по самой вкусной цене”. Условия самосбора стандартные: если вы собираете орехи только для себя, цена будет несколько ниже той, по которой обычно продаёт свою продукцию предприятие, а если вы ещё и дополнительно поможете собрать урожай уже для самого хозяйства - получите дополнительную скидку (её точный размер в питомнике не уточнили).

Впрочем, несмотря на то, что организаторы самосбора назвали свою цену “приятной”, некоторым комментаторам предложенные 20 рублей за кило собранного вручную ореха показалась “немаленькой”.

Многие комментаторы озвучивали цены на фундук в ближайших магазинах - от 18 до 30 рублей, отмечая, что предложенный дисконт не так уж и велик. Мы посмотрели предложения сервисов доставки популярных торговых сетей и выяснили, что цены на импортный (грузинский) фундук в скорлупе, который сейчас можно найти в магазинах, стартуют от 23,99 рубля за кило. А вот за кило чищенного орехи придётся отдать уже в 3 раза больше - цены на тот же грузинский фундук, но без скорлупы, стартует от 67,85 рубля за кило.









Белорусский же орех в питомнике можно купить за 25 рублей за кило, а если заказать фундук почтой, придётся заплатить уже 27 рублей. Впрочем, белорусский производитель настаивает на то, что вкус их ореха и дешёвого ореха из магазина низких цен не сопоставимы.

“Не сравнивайте орех там и наш ни по качеству, ни по вкусу! Попробуете и разберётесь сразу”, - заверили владельцы орехового сада.

Судя по комментариям, предложение питомника у зрителей всё же вызвало живой интерес. Некоторые расценили его как отличный вариант полезного и активного семейного отдыха в выходной и возможность посмотреть, что представляет из себя настоящий ореховый сад.

“Цена не такая уж и маленькая, но хоть бы посмотреть что такое “ореховый сад”, - написала одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал, что в Беларуси в зимний сезон с 2025 на 2026 на прилавках магазинов будут в массе своей белорусские яблоки.

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