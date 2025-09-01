Белорусам предложили купить у БелЖД целый купейный вагон

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Опубликовано: 01.09.2025 17:38 , Обновлено: 01.09.2025

Барановичское отделение Белорусской железной дороги выставило на аукцион необычный лот — целый пассажирский купейный вагон 1984 года выпуска. Информация об этом появилась на электронной торговой площадке госимущества.

Начальная цена за вагон, рассчитанный на 36 спальных мест, составила 91 000 рублей (без учёта НДС). Чтобы принять участие в торгах, которые пройдут 30 сентября, необходимо внести задаток в размере 4550 рублей.

Согласно описанию, это кузов купейного вагона производства ГДР. Кроме мест для пассажиров, он оснащён системой вентиляции и кондиционирования, комбинированной системой отопления, кипятильником и пожарной сигнализацией. Победитель аукциона должен выкупить лот в течение 30 дней, но есть возможность получить рассрочку.

Находится вагон в Лунинце. Каким образом победитель аукциона сможет его забрать, в описании лота не уточняется.

Фото: gostorg.by

Стоит отметить, что это не единственное железнодорожное имущество на площадке. Например, там же продаются вагоны-цистерны, и они дороже — их начальная цена составляет в среднем 174 тысячи рублей.

Gostorg.by — это государственная электронная торговая площадка, оператором которой выступает «Институт недвижимости и оценки». Здесь продаётся преимущественно государственное имущество, которое не используется предприятиями, а также списанные, но ещё пригодные для использования активы: здания, техника, оборудование, транспорт и так далее.

Фото: gostorg.by

Главное отличие Gostorg.by от площадки «БелЮрОбеспечение» (и её аукционов e-auction.by) заключается в происхождении имущества. На Gostorg реализуется госимущество в плановом порядке. А «БелЮрОбеспечение» занимается продажей арестованного, изъятого и конфискованного имущества, то есть активов, которые были изъяты у должников или по решениям суда.

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