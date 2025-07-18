Белорусам предложили купить парковку под Минском за четверть миллиона долларов

Опубликовано: 18.07.2025 15:46 , Обновлено: 18.07.2025

На электронной торговой площадке «БелЮрОбеспечения» выставили на продажу парковку автотранспорта в районе деревни Дроздово Минского района. Начальная стоимость лота составила 691 868 рублей, что по текущему курсу эквивалентно примерно 235 тысячам долларов.

Речь идёт о капитальном здании площадью 7719 квадратных метров. Лот включает парковку с ограждением и площадку для мусороконтейнеров со своим забором.

При этом в карточке товара указан один нюанс. На парковку заключён договор аренды с коммерческой организацией сроком до 2065 года. Это означает, что новый владелец получит объект с уже имеющимся долгосрочным обременением. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?l=sat%2Cskl&ll=27.602600%2C53.978665&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=18” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Торги пройдут 5 августа 2025 года. Для участия в них необходимо внести задаток в размере 69 186 рублей (около 23,5 тысяч долларов). Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 августа.