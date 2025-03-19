Белорусам предложили конфеты «Алёнка» по 17,06 рубля. А где акция на «Рафаэлло»?
В белорусских магазинах появились акционные предложения на популярные кондитерские изделия. Так, к примеру, фабрика «Спартак» объявила о снижении цен на известных товаров в своих фирменных магазинах.
При этом в тг-канале кондитерской фабрики отметили, что количество акционного товара ограничено.
В частности, покупателям предложили (цены указаны за 1 кг):
- Белый шоколад « White lux » с миндалём и клубникой (весовой) — 24,98 рубля.
- Глазированные конфеты « Аэрофлотская » — 18,14 рубля
- Глазированные конфеты « Алёнка » — 17,06 рубля.
Отметим, без акции эти конфеты можно приобрести на 7-10 рублей дороже, в зависимости от торговой сети.
В то же время, в дискаунтерах сети «Грошык» покупатели заметили акцию на конфеты Raffaello. Классическая 150-граммовая упаковка стоит 13,79 рубля, тогда как, к примеру, в «Е-доставке», её можно взять по 18,99 рубля.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какие магазины сейчас проводят «весеннюю распродажу».
До 54%. Белорусские торговые сети объявили «весеннюю распродажу» сарделек, цыпленка, винограда, соков, хамона, форели