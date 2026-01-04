Белорусам предложили экскурсию на шоколадную фабрику. Что покажут за 25 рублей
Гомельский государственный туристический центр объявил о начале записи на экскурсию 5 февраля по шоколадной фабрике «Спартак». Цену билета за одного человека назвали не самую маленькую — 25 рублей. И что же за эти деньги получат туристы?
В центре пообещали, что каждый посетитель получит:
- знакомство с историей фабрики;
- рассказ о том, «как рождается шоколад» — от бобов какао до готовой плитки;
- и да, дегустация фирменной продукции тоже входит в стоимость. Как пообещали организаторы: попробовать можно только сошедшие с конвейера сладости.
Экскурсия пройдет 5 февраля, а количество билетов ограничено. Предварительная запись уже началась.
Напомним, что 5 февраля — это рабочий день, четверг. А экскурсия начнется в 12:00 дня, в самый разгар рабочего времени.
Ранее белорусская кондитерская фабрика «Спартак» опубликовала ролик в TikTok, на котором заявила: «Вы всегда ели печенье неправильно». На видео девушка разворачивает пачку сахарного печенья и показывает, как это нужно делать. Комментаторы сразу отметили, что такой шедевр нужно продавать в готовом виде. О чем речь?
«Я так толстым стал» — На «Спартаке» показали белорусам, как «правильно» есть печенье