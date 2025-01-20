"Я так толстым стал" - На "Спартаке" показали белорусам, как "правильно" есть печенье

🎥 Видео

Опубликовано: 20.01.2025 14:48 , Обновлено: 20.01.2025

Белорусская кондитерская фабрика "Спартак" опубликовала ролик в TikTok, на котором заявила: "Вы всегда ели печенье неправильно". На видео девушка разворачивает пачку сахарного печенья и показывает, как это нужно делать. Комментаторы сразу отметили, что такой шедевр нужно продавать в готовом виде. О чем речь?

А рецепт предельно прост. Многие делали такое незамысловатое “творение кулинарии” в детстве. Все, что нужно, это сложить сэндвич из двух кусочков печенья с маслом. Вкус всегда невероятный :)

https://www.tiktok.com/@spartak.by/video/7461905191999163653

Комментаторы посыпали мнениями: “Тьфу, открыли Америку”, “Мне дедушка на завтрак всегда так делал, ностальгия”, “В 90-х так только и ели”, “В армии постоянно так [ел]”.

Иные поупражнялись в остроумии и сразу же именовали блюдо “спартаковским чокопаем” (от названия популярного печенья Choco Pie).

А одна девушка подкинула еще один классный рецепт и идею для следующего видео: “Люблю с вечера сметану с сахаром и лимонным соком взбить, пропитать несколько слоев печенька и в холодильник на ночь. Утром пироженка готова”.

В общем, куча хвалебных отзывов, среди которых жизненное напоминание от пользователя Артема: “Я так толстым стал”. Так что не увлекайтесь :)

А еще недавно Telegraf.news показывал одну из пользовательниц в TikTok, которая продемонстрировала, как сделать творожный сыр из обычного кефира. Это позволит экономить на покупке продукта в 5 раз. Выгоден ли такой сыр на самом деле?

«В 5 раз дешевле» — В TikTok показали, как сделать 350 грамм творожного сыра из одного литра кефира