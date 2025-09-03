Белорусам предложили бесплатный новый диван. Что нужно сделать?

Опубликовано: 03.09.2025 18:05 , Обновлено: 03.09.2025

Фабрика мягкой мебели Savlukov-Mebel и портал Realt объявили конкурс и за первое место пообещали подарить целый диван с доставкой в любой населенный пункт Беларуси. Для этого нужно выполнить одно задание.

Так, согласно условию, желающие должны рассказать историю своего переезда в город.

“Это может быть: трогательный рассказ о том, как вы строили дом всей семьей, необычный случай с первыми дачными соседями или искренние эмоции от новой жизни «на земле». Истории принимаем в текстовом формате, можно с фото и/или видео”, — сообщили в Realt.

Кроме того, там отметили, что “чем креативнее — тем лучше!”

По итогам организаторы должны выбрать 5 полуфиналистов. А победителя предложат выбирать читателям Realt.

Истории можно отправить на почту e.shchepyna@realt.by до 8 сентября включительно. Полуфиналистов пообещали объявить 12 сентября.

К слову, ранее Telegraf.news писал, один из крупнейших частных банков Беларуси Приорбанк пообещал белорусам подарить брендированные школьные расписания уроков и наборы стикеров с 1 сентября. Для этого также нужно выполнить одно условие.

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