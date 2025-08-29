Банк предложил белорусам подарки для школьников. Как получить?

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Опубликовано: 29.08.2025 11:40 , Обновлено: 29.08.2025

Один из крупнейших частных банков Беларуси Приорбанк пообещал белорусам подарить брендированные школьные расписания уроков и наборы стикеров с 1 сентября. Для этого нужно выполнить одно условие. Подробности рассказали для Telegraf.news в пресс-службе банка.

Так, для того, чтобы получить подарки, нужно совершить операцию в любом отделении банка. Однако, не в кассе, а у специалиста розничного бизнеса. Например — оформить карточку, кредит или депозит.

В Приорбанке предупредили, что количество подарков ограничено.

«Начало нового учебного года — волнительный день как для детей, так и для родителей. Чтобы добавить красок и сделать его запоминающимся, мы решили порадовать клиентов брендированными полезными подарками. Яркое расписание позволит удобно организовать учебный год, а оригинальные стикеры станут стильным дополнением для украшения школьных принадлежностей», — пояснили представители банка.

К слову, ранее акцию к началу учебного года запустил и Альфа-Банк. Специалисты раздавали тетради с медведем бесплатно при выполнении одного условия.

Один из банков предложил белорусам бесплатные школьные тетради. Как получить?