Белорусам пообещали собственные «шоколадные» помидоры. Когда искать в магазинах?

Опубликовано: 31.03.2026 08:32 , Обновлено: 31.03.2026

Генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината Сергей Некрашевич рассказал о новинках, которые предприятие планирует поставлять в столичные магазины в этом сезоне. Среди них - новые сорта помидоров, салата.

Среди новинок, упомянутых Некрашевичем на оперативном совещании в Мингорисполкоме, листовой салат «Лалик» (Lalique), похожий на уже привычный белорусам “Айсберг”, а также шоколадный томат , получивший такое название за необычную цветовую окраску. Последний столичный комбинат уже опробовал в прошлом году и эксперимент, по словам Некрашевича, был признан удачным.

Кроме того, в этом году Минский парниково-тепличный комбинат пообещал существенно увеличить производство томата черри самых разных сортов - от традиционных красных до необычных чёрных. Е

“Такие новинки пользуются спросом, в первую очередь - в наших фирменных магазинах. После изучения маркетинговых предпочтений потребителей мы уже увеличиваем объёмы и предлагаем для торговых сетей Республики”, - пояснил руководитель предприятия.

По его словам, новый урожай белорусских томатов ожидается уже в апреле - сейчас идёт налив плодов. По словам Некрашевича, на полках магазинов новинки появятся буквально через пару недель. При этом объёмы производства, по сравнению с прошлым годом, увеличили в разы - с 300 кг до свыше тонны.

Стали производить в столичных теплицах и больше собственных баклажанов (на 20%) и перцев (в четыре раза). В этом году объёмы производства этих видов овощей также рассчитывают нарастить (не менее чем на 15%), правда, не за счёт дополнительных площадей, а за счёт совершенствования технологий производства.

Напомним, в феврале во время годового отчёта правительства перед Президентом глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов пожаловался на то, что далеко не во всех белорусских магазинах в межсезонье есть свежие огурцы и помидоры местного производства. Другие члены правительства объяснили это тем, что белорусские производители охотнее продают свою продукцию в соседнюю Россию, где цены на свежие овощи в начале года резко подскочили.

В правительстве объяснили нехватку белорусских огурцов и помидоров в магазинах – «Лукавят и везут в Россию»