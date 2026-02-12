Белорус заработал миллионы, продавая полякам убежища

Опубликовано: 12.02.2026 10:19 , Обновлено: 12.02.2026

Белорусский бизнесмен Александр Фурсевич нашёл очень выгодную нишу на рынке соседней Польши. Компания мужчины уже успела заработать миллионы на продаже подземных убежищ и погребов для хранения продуктов. Такие «бункеры» пользуются все большей популярностью в соседней стране.

Свою компанию BPR-Plastech белорус основал в Варшаве ещё в 2017 году. Сначала предприниматель сосредоточил своё производство на погребах для хранения овощей. Однако обстоятельства вынудили его изменить направление деятельности и теперь основной доход компании приносит производство частных подземных убежищ, сообщило польское издание Wirtualna Polska.

Цены на предлагаемые компанией бункеры варьируются от 13 700 до 18 500 евро. Но можно уложиться и в более скромную сумму - всего за 4690 евро компания обещает организовать на вашем участке компактную подземную капсулу выживания объёмом в три кубометра. В ней, по замыслу проектировщиков, вполне должны разместиться 2-3 человека.

Есть в ассортименте и более вместительные бункеры и даже целое семейное бомбоубежище, укомплектованное всем необходимым для выживания, в том числе детектором CO2 и аккумулятором. В таком бункере разместиться должны уже до 6 человек.













На сайте компании BPR-Plastech подчеркивается, что убежище было спроектировано для защиты от наиболее вероятных угроз — падающих осколков беспилотников и ракет, обломков разрушенных зданий и случайных выстрелов. Полноценной защиты от прямого попадания бомбы такая конструкция, разумеется, не даёт.

Тем не менее, продукция компании пользуется популярностью. По данным Wirtualna Polska, только за 2024 год объём продаж компании вырос на 30% и достиг 3,3 млн злотых (то есть почти миллиона долларов).

По мнению экспертов, поляки заинтересовались такими убежищами на фоне войны в Украине. Наличие такого бункера на заднем дворе дома некоторым даёт дополнительное чувство безопасности перед лицом потенциальной угрозы разрастания конфликта, о которой они регулярно слышат из уст местных политиков и военных.

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