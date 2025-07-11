Белорус пожаловался на просрочку в строймаге. МАРТ отчитался о проверке
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о результатах работы с обращениями граждан. В частности, после звонка на «горячую линию» МАРТ пресёк реализацию товаров с истёкшими сроками годности в гомельском строительном гипермаркете «БИЛД».
Как сказано в пресс-релизе, при проверке жалобы белоруса сотрудники ведомства выявили 5 наименований товаров с истёкшим сроком годности, в том числе 24 единицы монтажной пены и 4 единицы парфюмерно-косметической продукции .
Общая сумма товаров, снятых с реализации, по данным МАРТ, составила более 600 рублей .
Также в министерстве отреагировали на жалобу другого жителя Гомеля, который сообщил, что в пункте выдачи заказов Wildberries ему не предоставили обязательную информацию о контактах и местонахождении юридического лица. По результатам проверки сотрудники МАРТ выдали владельцам ПВЗ Wildberries и Ozon в городе рекомендации об устранении нарушений.
Онлайн-опрос
Кроме того, в ведомстве напомнили о проведении до 10 августа 2025 года онлайн-опроса , с помощью которого покупатели могут сообщить о состоянии торговых объектов в стране.
В анкете белорусов предложили оценить магазины по ряду критериев, в том числе:
- состояние прилегающей территории и входа в магазин;
- наличие и состояние тележек и корзин ;
- культуру обслуживания персонала ;
- наличие на полках товаров с истёкшими сроками годности ;
- соответствие ценников на полке и в чеке;
- полноту ассортимента .
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в МАРТ ответили на вопрос, должна ли находиться на ПВЗ книга жалоб и предложений.
В МАРТ Беларуси минимальную сумму заказа в интернет-магазинах назвали «нарушением свободы выбора». Что предложили взамен?