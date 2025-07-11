Белорус пожаловался на просрочку в строймаге. МАРТ отчитался о проверке

Опубликовано: 11.07.2025 10:43 , Обновлено: 11.07.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о результатах работы с обращениями граждан. В частности, после звонка на «горячую линию» МАРТ пресёк реализацию товаров с истёкшими сроками годности в гомельском строительном гипермаркете «БИЛД».

Как сказано в пресс-релизе, при проверке жалобы белоруса сотрудники ведомства выявили 5 наименований товаров с истёкшим сроком годности, в том числе 24 единицы монтажной пены и 4 единицы парфюмерно-косметической продукции .

Общая сумма товаров, снятых с реализации, по данным МАРТ, составила более 600 рублей .

Также в министерстве отреагировали на жалобу другого жителя Гомеля, который сообщил, что в пункте выдачи заказов Wildberries ему не предоставили обязательную информацию о контактах и местонахождении юридического лица. По результатам проверки сотрудники МАРТ выдали владельцам ПВЗ Wildberries и Ozon в городе рекомендации об устранении нарушений.

Онлайн-опрос

Кроме того, в ведомстве напомнили о проведении до 10 августа 2025 года онлайн-опроса , с помощью которого покупатели могут сообщить о состоянии торговых объектов в стране.

В анкете белорусов предложили оценить магазины по ряду критериев, в том числе:

состояние прилегающей территории и входа в магазин;

и входа в магазин; наличие и состояние тележек и корзин ;

; культуру обслуживания персонала ;

; наличие на полках товаров с истёкшими сроками годности ;

; соответствие ценников на полке и в чеке;

на полке и в чеке; полноту ассортимента .

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в МАРТ ответили на вопрос, должна ли находиться на ПВЗ книга жалоб и предложений.

В МАРТ Беларуси минимальную сумму заказа в интернет-магазинах назвали «нарушением свободы выбора». Что предложили взамен?